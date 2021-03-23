84-летняя Антонина Назарова из Новосибирска до сих пор не может простить себе эту оплошность - ведь знала же, что ходят по квартирам такие ловкачи, и все равно попалась на их удочку. "Сразила жестоким обманом!" - так говорит Антонина Сергеевна о сотруднице компании под названием "Инфоэнергоцентр", напору которой можно только позавидовать. В результате визита "Инфоэнергоцентра" пенсионерка лишилась 7200 рублей, получив взамен новый - и совершенно ненужный - электросчетчик.

"Если не купите сейчас за 7200, потом придется отдать девять тысяч! А не поставите новый счетчик - будете платить за электричество по нормативу!" - эта фраза продавцов и стала главным аргументом для пенсионерки, которая, конечно, стремится экономить. Между прочим, визитеры требовали, чтобы пожилая дама показала им платежки за электричество, то есть действовали как сотрудники сбытовой компании, убедив в этом пенсионерку. Придя в себя после неожиданного наскока, Антонина Назарова поняла, что совершила ошибку. "Ведь я в "Российской газете" читала про таких жуликов, которые сейчас приборы учета продают, и всем своим знакомым об этом рассказывала, предупреждала. Как такое могло произойти со мной - не понимаю", - сокрушается Антонина Сергеевна. Она считает, что за жестокий обман продавцов приборов надо наказать, и написала заявление в полицию. Однако помощи от правоохранительных органов пока не дождалась. Обратилась сибирячка и в компанию, которая продала и установила ей новый счетчик. Попросила расторгнуть с ней договор и забрать прибор (кстати, в интернет-магазинах такой же счетчик можно приобрести раза в четыре дешевле). Ничего не вышло - счетчик исправен, на документах подпись покупателя, а вернуть такой специфический товар, если он просто разонравился, нельзя. Счетчик относится к технически сложным товарам бытового назначения, а следовательно, обмену и возврату не подлежит.

Кроме того, Антонина Назарова срочно позвонила в свою управляющую компанию и попросила вернуть на место и заново опломбировать старый счетчик, и тут она поступила совершенно правильно. Потому как самовольно менять электросчетчик нельзя - это несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. И если бы энергосбытовая компания вскрыла бы этот печальный факт, то могла бы наказать Антонину Сергеевну, пересчитав ей плату за электроэнергию за три предыдущих месяца - по нормативу, увеличенному в 10 раз! Любопытно, что о таких печальных последствиях предупреждало нас с вами, например, Управление Роспотребнадзора по Орловской области в марте прошлого года, информация размещена на сайте ведомства - и именно в связи с жалобами орловцев на действия компании "Инфоэнергоцентр". Информационные следы об их "работе", а это прежде всего агрессивные продажи счетчиков на дому у граждан, остались во многих российских регионах. Жаль только, что нет сведений о том, что хотя бы в одном из этих регионов продавцов приборов пытались наказать. Очевидно, оградить пенсионеров от подобных визитов - слишком сложная задача для государства.

Но самое главное, что с 1 июля 2020 года российское законодательство об электроэнергетике изменилось и для собственников квартир и домов очень даже к лучшему. Уже почти год замена электрических счетчиков производится за счет энергосбытовых и сетевых компаний - к сожалению, Антонина Назарова об этом не знала. Так что если к вам на порог пришли гости и требуют денег за электросчетчик - даже не вникайте, гоните их в шею.

Компетентно

Замена и установка счетчика - бесплатна

Каким образом сейчас нужно действовать жильцу, если в его квартире истек срок эксплуатации электросчетчика? В какую организацию обращаться? Писать заявление или звонить? Как отправить заявление? Действительно ли это бесплатно для собственника? По просьбе "РГ" на эти вопросы ответили в АО "Новосибирскэнергосбыт". Выяснилось, что если у жителя истек срок поверки электросчетчика, счетчик долгое время неисправен, его никогда не было и т.д., то обращаться и писать заявление никуда не нужно. Ваш адрес будет автоматически включен в график проведения работ по замене или поверке приборов учета электроэнергии силами сбытовой компании. График публикуется на официальном сайте компании - ознакомьтесь и ждите.

Заявку на замену прибора учета необходимо подавать в энергосбыт жителям многоквартирных домов только в случае, если сломался прибор учета (не меняются показания, счетчик разбит или сорвана пломба). Это можно сделать на сайте сбытовой компании в личном кабинете для физических лиц (раздел "задать вопрос"). А если житель находится не на прямых расчетах с АО "Новосибирскэнергосбыт" (т.е. оплачивает электроэнергию в ТСЖ или управляющую компанию) - заявки на замену прибора учета подаются через ту организацию, в которую вы оплачиваете электроэнергию (эту информацию можно узнать на чеке). Жильцам же частных домов необходимо оформлять заявку в сетевой организации (в Новосибирске это чаще всего АО "РЭС").

Для жителей многоквартирных домов работы производятся бесплатно силами АО "Новосибирскэнергосбыт", для жителей частных домов - силами сетевой организации.

Для проведения работ потребителю необходимо обеспечить доступ к прибору учета, предоставлять документы не нужно. И самое важное: замену, установку или поверку приборов учета выполняют только энергетики без взимания платы с потребителя за работы и сам счетчик.

Комментарий

Будьте внимательными и не по попадайтесь на уловки

Ольга Диулина, адвокат

- О продажах на дому приборов учета, а также фильтров для водопроводной воды и прочего коммунального оборудования каждый из нас слышит постоянно. Таких компаний много, их клиентов, которые считают себя обманутыми, регулярно показывают по телевизору, а "Энергосбыт", "Водоканал" и другие сбытовые организации советуют гражданам быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Если к вам зашли такие гости, первым делом звоните в свою управляющую компанию. Скорее всего, вам ответят, что никакой плановой замены счетчиков и установки фильтров не проводится, и вопрос будет закрыт. Привлечь же к ответственности таких продавцов крайне сложно. Заключение гражданско-правового договора о купле-продаже счетчика - дело добровольное, человек сам ставит свою подпись и отдает деньги, и доказательств обмана нет никаких. Ведь продавцы не выдавали себя за гарантирующего поставщика - не говорили об этом прямо, не демонстрировали поддельных документов. Даже если они надевают форму, из-за которой их принимают за коммунальщиков, или машут какими-то удостоверениями - это еще не преступление. Тут важно быть бдительным самому потребителю - внимательно читайте надписи на униформе, попросите удостоверение и тщательно изучите его. Скорее всего, желание вас "обрабатывать" пропадет уже на этом этапе.