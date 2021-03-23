Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Нина Рузанова  (Новосибирск)
21:42 23.03.2021
Российская газета - Неделя № 62(8413)

Бьют по счетам

Если вам предложили оплатить замену электросчетчика - это обман

84-летняя Антонина Назарова из Новосибирска до сих пор не может простить себе эту оплошность - ведь знала же, что ходят по квартирам такие ловкачи, и все равно попалась на их удочку. "Сразила жестоким обманом!" - так говорит Антонина Сергеевна о сотруднице компании под названием "Инфоэнергоцентр", напору которой можно только позавидовать. В результате визита "Инфоэнергоцентра" пенсионерка лишилась 7200 рублей, получив взамен новый - и совершенно ненужный - электросчетчик.
Чтобы не стать жертвой обмана, требуйте у электрика официальные документы. Фото: РИА Новости Чтобы не стать жертвой обмана, требуйте у электрика официальные документы. Фото: РИА Новости
Чтобы не стать жертвой обмана, требуйте у электрика официальные документы. Фото: РИА Новости

"Если не купите сейчас за 7200, потом придется отдать девять тысяч! А не поставите новый счетчик - будете платить за электричество по нормативу!" - эта фраза продавцов и стала главным аргументом для пенсионерки, которая, конечно, стремится экономить. Между прочим, визитеры требовали, чтобы пожилая дама показала им платежки за электричество, то есть действовали как сотрудники сбытовой компании, убедив в этом пенсионерку. Придя в себя после неожиданного наскока, Антонина Назарова поняла, что совершила ошибку. "Ведь я в "Российской газете" читала про таких жуликов, которые сейчас приборы учета продают, и всем своим знакомым об этом рассказывала, предупреждала. Как такое могло произойти со мной - не понимаю", - сокрушается Антонина Сергеевна. Она считает, что за жестокий обман продавцов приборов надо наказать, и написала заявление в полицию. Однако помощи от правоохранительных органов пока не дождалась. Обратилась сибирячка и в компанию, которая продала и установила ей новый счетчик. Попросила расторгнуть с ней договор и забрать прибор (кстати, в интернет-магазинах такой же счетчик можно приобрести раза в четыре дешевле). Ничего не вышло - счетчик исправен, на документах подпись покупателя, а вернуть такой специфический товар, если он просто разонравился, нельзя. Счетчик относится к технически сложным товарам бытового назначения, а следовательно, обмену и возврату не подлежит.

Фото: iStock
Как бороться с незаконными уведомлениями о поверке счетчиков

Кроме того, Антонина Назарова срочно позвонила в свою управляющую компанию и попросила вернуть на место и заново опломбировать старый счетчик, и тут она поступила совершенно правильно. Потому как самовольно менять электросчетчик нельзя - это несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. И если бы энергосбытовая компания вскрыла бы этот печальный факт, то могла бы наказать Антонину Сергеевну, пересчитав ей плату за электроэнергию за три предыдущих месяца - по нормативу, увеличенному в 10 раз! Любопытно, что о таких печальных последствиях предупреждало нас с вами, например, Управление Роспотребнадзора по Орловской области в марте прошлого года, информация размещена на сайте ведомства - и именно в связи с жалобами орловцев на действия компании "Инфоэнергоцентр". Информационные следы об их "работе", а это прежде всего агрессивные продажи счетчиков на дому у граждан, остались во многих российских регионах. Жаль только, что нет сведений о том, что хотя бы в одном из этих регионов продавцов приборов пытались наказать. Очевидно, оградить пенсионеров от подобных визитов - слишком сложная задача для государства.

Но самое главное, что с 1 июля 2020 года российское законодательство об электроэнергетике изменилось и для собственников квартир и домов очень даже к лучшему. Уже почти год замена электрических счетчиков производится за счет энергосбытовых и сетевых компаний - к сожалению, Антонина Назарова об этом не знала. Так что если к вам на порог пришли гости и требуют денег за электросчетчик - даже не вникайте, гоните их в шею.

Компетентно

Замена и установка счетчика - бесплатна

Каким образом сейчас нужно действовать жильцу, если в его квартире истек срок эксплуатации электросчетчика? В какую организацию обращаться? Писать заявление или звонить? Как отправить заявление? Действительно ли это бесплатно для собственника? По просьбе "РГ" на эти вопросы ответили в АО "Новосибирскэнергосбыт". Выяснилось, что если у жителя истек срок поверки электросчетчика, счетчик долгое время неисправен, его никогда не было и т.д., то обращаться и писать заявление никуда не нужно. Ваш адрес будет автоматически включен в график проведения работ по замене или поверке приборов учета электроэнергии силами сбытовой компании. График публикуется на официальном сайте компании - ознакомьтесь и ждите.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке

Заявку на замену прибора учета необходимо подавать в энергосбыт жителям многоквартирных домов только в случае, если сломался прибор учета (не меняются показания, счетчик разбит или сорвана пломба). Это можно сделать на сайте сбытовой компании в личном кабинете для физических лиц (раздел "задать вопрос"). А если житель находится не на прямых расчетах с АО "Новосибирскэнергосбыт" (т.е. оплачивает электроэнергию в ТСЖ или управляющую компанию) - заявки на замену прибора учета подаются через ту организацию, в которую вы оплачиваете электроэнергию (эту информацию можно узнать на чеке). Жильцам же частных домов необходимо оформлять заявку в сетевой организации (в Новосибирске это чаще всего АО "РЭС").

Для жителей многоквартирных домов работы производятся бесплатно силами АО "Новосибирскэнергосбыт", для жителей частных домов - силами сетевой организации.

Для проведения работ потребителю необходимо обеспечить доступ к прибору учета, предоставлять документы не нужно. И самое важное: замену, установку или поверку приборов учета выполняют только энергетики без взимания платы с потребителя за работы и сам счетчик.

Комментарий

Будьте внимательными и не по попадайтесь на уловки

Ольга Диулина, адвокат

- О продажах на дому приборов учета, а также фильтров для водопроводной воды и прочего коммунального оборудования каждый из нас слышит постоянно. Таких компаний много, их клиентов, которые считают себя обманутыми, регулярно показывают по телевизору, а "Энергосбыт", "Водоканал" и другие сбытовые организации советуют гражданам быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Если к вам зашли такие гости, первым делом звоните в свою управляющую компанию. Скорее всего, вам ответят, что никакой плановой замены счетчиков и установки фильтров не проводится, и вопрос будет закрыт. Привлечь же к ответственности таких продавцов крайне сложно. Заключение гражданско-правового договора о купле-продаже счетчика - дело добровольное, человек сам ставит свою подпись и отдает деньги, и доказательств обмана нет никаких. Ведь продавцы не выдавали себя за гарантирующего поставщика - не говорили об этом прямо, не демонстрировали поддельных документов. Даже если они надевают форму, из-за которой их принимают за коммунальщиков, или машут какими-то удостоверениями - это еще не преступление. Тут важно быть бдительным самому потребителю - внимательно читайте надписи на униформе, попросите удостоверение и тщательно изучите его. Скорее всего, желание вас "обрабатывать" пропадет уже на этом этапе.

Сейчас читают

Недвижимость
22.03.2021

Росреестр предупредил о новой схеме мошенничества

Росреестр предупредил о новой схеме мошенничества

Москвичи стали получать письма, в которых содержится информация о необходимости оформления жилья в Едином государственном реестре недвижимости. В Росреестре сообщили, что подобные рассылки являются новой уловкой мошенников

ЖКХ
21.03.2021

Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке

Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке

Верховный суд разъяснил, как платить за услуги ЖКХ в коттеджном поселке. Поводом послужило обращение жителя Подмосковья, который посчитал, что ему выставлен завышенный счет, и в одностороннем порядке расторг договор с компанией, обслуживавшей дома

Ипотека
20.03.2021

ЦБ: Спрос на ипотечные кредиты в России может быть скоро исчерпан

ЦБ: Спрос на ипотечные кредиты в России может быть скоро исчерпан

В ЦБ считают, что если доходы граждан не будут расти, то спрос на ипотечное кредитование может быть быстро исчерпан. Банкам нужно планировать стратегию и думать, как зарабатывать с учетом этих факторов, отметил он