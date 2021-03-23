Как пандемия повлияла на развитие технологий в закупках

Пандемия ускорила темпы цифровизации практически во всех областях экономики. Не стала исключением и сфера закупок. Цифровое развитие отрасли, которое, по прогнозам экспертов, должно было идти неспешными шагами и занять далеко не один год, случилось буквально за пару месяцев. Многие процессы ускорились и стали дистанционными. Электронный обмен данными, автоматизация системы проведения торгов, введение электронной подписи и многое другое - все это стало новой реальностью сферы закупок.

"Внедрение цифровой системы управления закупками - это существенное достижение российской IT-сферы, особенно учитывая территориальную протяженность, многообразие регионов страны и объемы данных, которые необходимо обрабатывать, - считает научный сотрудник учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков. - С момента разработки в систему постоянно добавляются новые решения и возможности. Только за последние несколько месяцев были добавлены новые функциональные возможности в связи с принятием оптимизационного пакета поправок в Федеральный закон N 44, расширен функционал мобильного приложения ЕИС в части поиска закупок по заданным параметрам и аналитики участия конкурентов в закупках".

Новые IT-решения, связанные с автоматизацией заказа, все чаще базируются на low-code платформе. Это подход к созданию, настройке и модификации систем и приложений, который практически не требует написания программного кода. Такая платформа использует "интуитивно понятный интерфейс" вместо различных языков программирования. Такой подход дает возможность пользователю без опыта программирования или создания ПО создавать свои приложения.

"Сегодня low-code платформы популярны среди заказчиков, поскольку предполагают гибкую настройку систем без долгой разработки нужной функциональности, - отмечает заместитель генерального директора компании НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) Наталья Зубкова. - Модификацию системы может проводить даже сотрудник заказчика, не обладающий навыками программирования, но знающий, какая модель бизнес-процессов наиболее эффективно решит ту или иную задачу".

Все это сокращает и затраты на разработку, и само время - от 50 до 90 процентов. В пандемию, когда действовать нужно было быстро, а средств на реализацию той или иной идеи было мало, low-code платформы стремительно завоевали рынок.

Помимо скорости внедрения цифровых решений, другим трендом в закупках стал курс на безопасность. Большие объемы информации и данные, которые до этого момента не попадали в Сеть, теперь стали потенциально доступными для мошенников. Именно поэтому за минувший год так активно развивались технологии и сервисы, связанные с безопасностью в этой сфере. Например, Московский портал поставщиков внедрил инструмент, который защищает личные данные предпринимателей и позволяет безопасно провести госзакупки. При входе в аккаунт программа предложит пользователю решить простой математический тест, который позволит отличить реального посетителя портала от бота. Система также способна защитить личные кабинеты пользователей портала от взлома, препятствует групповым хакерским атакам и блокирует вирусные рассылки писем.

В прошлом году активно развивались технологии и сервисы, связанные с информационной безопасностью в сфере госзакупок

Еще один инструмент безопасности - это информационная система "Независимый регистратор". С ее помощью можно записывать все действия, происходящие на электронной торговой площадке, в режиме реального времени. Система поможет выявить случаи мошенничества при проведении закупок, а также сохранит полученную информацию в зашифрованном виде и при необходимости передаст в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

С помощью "Независимого регистратора" можно выявить неправомерное блокирование доступа к аукциону, намеренное ограничение или скрытие функционала оператором электронной площадки, сбои в работе площадки и многое другое.

40,6 процента контрактов по 44-ФЗ в этом году были заключены через электронный аукцион

Эксперты уверены: сервисы, связанные с вопросами безопасности, будут появляться и дальше. Однако их внедрение не будет стремительным, так как связано с определенными трудностями.

"Закупочная система обладает несколькими контурами безопасности, и каждый контур дает доступ к определенной информации ограниченному количеству лиц, - поясняет Наталья Зубкова. - В то же время закупочная система должна быть открытой для всех участников закупок. Обеспечить взаимодействие между внутренними и внешними информационными модулями позволяют специальные шлюзы. И как следствие, любая доработка закупочной системы требует и доработку интеграционных шлюзов. Это и есть один из примеров сложности при встраивании системы в ИТ-ландшафт, поскольку модули системы и сам шлюз обладают разным стеком технологий с разным уровнем доверенности и сертификации этих технологий. Поэтому развитие систем, работающих на стыке разных технологий и требований безопасности, может быть достаточно затруднительным".