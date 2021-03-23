Как пандемия повлияла на развитие технологий в закупках

Новости

СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла" 17:16
В Оренбуржье школьники вернули пенсионерке потерянные 100 000 рублей 17:11
ЦИК держит на контроле ситуацию с возможным вбросом бюллетеней в Пензенской области 17:08
В России введут реестр пивоваров 17:04
Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce 16:59
В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 18:15
Рубрика: Экономика

Снабженец выходит в Сеть

Как пандемия повлияла на развитие технологий в закупках
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 61(8412)
Пандемия ускорила темпы цифровизации практически во всех областях экономики. Не стала исключением и сфера закупок. Цифровое развитие отрасли, которое, по прогнозам экспертов, должно было идти неспешными шагами и занять далеко не один год, случилось буквально за пару месяцев. Многие процессы ускорились и стали дистанционными. Электронный обмен данными, автоматизация системы проведения торгов, введение электронной подписи и многое другое - все это стало новой реальностью сферы закупок.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"Внедрение цифровой системы управления закупками - это существенное достижение российской IT-сферы, особенно учитывая территориальную протяженность, многообразие регионов страны и объемы данных, которые необходимо обрабатывать, - считает научный сотрудник учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков. - С момента разработки в систему постоянно добавляются новые решения и возможности. Только за последние несколько месяцев были добавлены новые функциональные возможности в связи с принятием оптимизационного пакета поправок в Федеральный закон N 44, расширен функционал мобильного приложения ЕИС в части поиска закупок по заданным параметрам и аналитики участия конкурентов в закупках".

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости
Названы наиболее успешные регионы в цифровизации здравоохранения

Новые IT-решения, связанные с автоматизацией заказа, все чаще базируются на low-code платформе. Это подход к созданию, настройке и модификации систем и приложений, который практически не требует написания программного кода. Такая платформа использует "интуитивно понятный интерфейс" вместо различных языков программирования. Такой подход дает возможность пользователю без опыта программирования или создания ПО создавать свои приложения.

"Сегодня low-code платформы популярны среди заказчиков, поскольку предполагают гибкую настройку систем без долгой разработки нужной функциональности, - отмечает заместитель генерального директора компании НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) Наталья Зубкова. - Модификацию системы может проводить даже сотрудник заказчика, не обладающий навыками программирования, но знающий, какая модель бизнес-процессов наиболее эффективно решит ту или иную задачу".

Все это сокращает и затраты на разработку, и само время - от 50 до 90 процентов. В пандемию, когда действовать нужно было быстро, а средств на реализацию той или иной идеи было мало, low-code платформы стремительно завоевали рынок.

Помимо скорости внедрения цифровых решений, другим трендом в закупках стал курс на безопасность. Большие объемы информации и данные, которые до этого момента не попадали в Сеть, теперь стали потенциально доступными для мошенников. Именно поэтому за минувший год так активно развивались технологии и сервисы, связанные с безопасностью в этой сфере. Например, Московский портал поставщиков внедрил инструмент, который защищает личные данные предпринимателей и позволяет безопасно провести госзакупки. При входе в аккаунт программа предложит пользователю решить простой математический тест, который позволит отличить реального посетителя портала от бота. Система также способна защитить личные кабинеты пользователей портала от взлома, препятствует групповым хакерским атакам и блокирует вирусные рассылки писем.

В прошлом году активно развивались технологии и сервисы, связанные с информационной безопасностью в сфере госзакупок

Еще один инструмент безопасности - это информационная система "Независимый регистратор". С ее помощью можно записывать все действия, происходящие на электронной торговой площадке, в режиме реального времени. Система поможет выявить случаи мошенничества при проведении закупок, а также сохранит полученную информацию в зашифрованном виде и при необходимости передаст в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

С помощью "Независимого регистратора" можно выявить неправомерное блокирование доступа к аукциону, намеренное ограничение или скрытие функционала оператором электронной площадки, сбои в работе площадки и многое другое.

40,6 процента контрактов по 44-ФЗ в этом году были заключены через электронный аукцион

Эксперты уверены: сервисы, связанные с вопросами безопасности, будут появляться и дальше. Однако их внедрение не будет стремительным, так как связано с определенными трудностями.

"Закупочная система обладает несколькими контурами безопасности, и каждый контур дает доступ к определенной информации ограниченному количеству лиц, - поясняет Наталья Зубкова. - В то же время закупочная система должна быть открытой для всех участников закупок. Обеспечить взаимодействие между внутренними и внешними информационными модулями позволяют специальные шлюзы. И как следствие, любая доработка закупочной системы требует и доработку интеграционных шлюзов. Это и есть один из примеров сложности при встраивании системы в ИТ-ландшафт, поскольку модули системы и сам шлюз обладают разным стеком технологий с разным уровнем доверенности и сертификации этих технологий. Поэтому развитие систем, работающих на стыке разных технологий и требований безопасности, может быть достаточно затруднительным".

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Владимир Толстой назвал лауреатов премий президента
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Госдума одобрила проект о праве президента претендовать еще на два срока
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Центробанк дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы