При осуществлении закупок в рамках федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров..." (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) заказчики применяют различные механизмы импортозамещения. 44-ФЗ предусматривает три таких механизма - запрет, ограничение допуска, определение условий допуска для иностранных товаров. 223-ФЗ установил один механизм - приоритет российских товаров (работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами) по отношению к иностранным. Дополнительно в конце 2020 года правительство определило минимальные доли закупок российских товаров, обязательные для исполнения заказчиками, применяющими положения 44-ФЗ и 223-ФЗ. Все эти меры поддержки действуют, но при этом не лишены определенных "шероховатостей".

Наличие информации в Реестре российской промышленной продукции (далее - Реестр) является подтверждением того, что продукция действительно производится на территории РФ. Эта информация используется при установлении заказчиками запрета на поставку иностранной промышленной продукции в рамках постановления правительства РФ от 30.04.2020 N 616, ограничения допуска иностранной промышленной продукции в рамках постановления правительства РФ от 30.04.2020 N 617, а также в иных случаях.

Если заказчиком по постановлению N 616 установлен запрет, участник обязан предоставить в составе подаваемой им заявки на участие в конкурентной процедуре закупки выписку из Реестра. Если же установлено ограничение допуска по постановлению N 617, то выписка должна быть предоставлена участником при исполнении контракта. Данные о номерах реестровых записей на товар в обоих случаях включается в заключаемый контракт.

44-ФЗ предусматривает три механизма импортозамещения: запрет, ограничение допуска и определение условий допуска для иностранных товаров

Согласно постановлению правительства РФ от 17.07.2015 N 719, по истечении срока действия заключения о подтверждении производства продукции на территории РФ, выдаваемого Минпромторгом России, соответствующая информация вносится в Реестр. Заключение действует в течение одного года, в отдельных случаях - в течение двух лет. Иногда заказчики сталкиваются с ситуацией, когда при рассмотрении заявки победителя закупки предоставленная им выписка из Реестра была действительна, но на момент исполнения контракта информация о нем из Реестра уже исключена либо представлена под иным номером. При этом ст. 95 закона 44-ФЗ устанавливает запрет на изменение условий контракта, за исключением случаев, установленных этой статьей. Возможность изменения номера реестровой записи, указанного в контракте на основании сведений, содержащихся в заявке участника, в 44-ФЗ не предусмотрена.

В связи с этим изменение или исключение данных о предложенном к поставке промышленном товаре в Реестре фактически делает невозможным дальнейшее исполнение контракта. Решением этой проблемы могло бы стать включение в закон нормы, позволяющей заменять один товар на другой, в том числе на товар другого производителя - при условии, что он имеет характеристики не хуже заявленного к поставке, и информация о таком товаре включена в Реестр. Такую норму можно было бы распространить и на случаи, когда поставка первоначально предложенного товара, включенного в Реестр, не может быть осуществлена по иным причинам.

К сожалению, российский товар не всегда признается таковым. Однозначной нормы в законе 44-ФЗ по этому вопросу нет. Речь о случаях, когда в одной закупке заказчик должен одновременно применять механизмы и ограничения допуска иностранной продукции (правило "третий лишний"), и условия допуска. То есть 15- или 20-процентная ценовая преференция участнику, предлагающему отечественную продукцию, если правило "третий лишний" не сработало. Например, заказчик планирует закупить радиоэлектронную продукцию. Можно применить положения постановления N 878, а также приказа Минфина РФ от 04.06.2018 N 126н, если правило "третий лишний", введенное постановлением N 878, не сработает. На процедуру закупки могут прийти два участника, один из которых предложит российскую продукцию, информация о которой включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а другой - тоже продукцию российского производства, информация о которой в этот реестр еще не включена.

Российский товар не всегда признается таковым, однозначной нормы по этому поводу в законодательстве пока нет

В этом случае заявка второго участника будет приравниваться к "иностранной". Но при отсутствии в процедуре закупки двух заявок, полностью соответствующих требованиям постановления N 878, эта заявка не будет отклонена комиссией заказчика, т.к. правило "третий лишний" не сработало. Однако, если этот участник победит в аукционе, то отдельные территориальные управления ФАС России обязывают заказчиков применять к его цене 15-20-процентное дополнительное снижение, так как для целей применения приказа N 126н его заявка считается "иностранной".

Представляется, что эти нормы 44-ФЗ должны учитываться исключительно при применении механизмов ограничения допуска иностранной продукции, но не для целей применения приказа N 126н. Иная позиция приводит к необоснованному снижению цены поставщиков, предлагающих к поставке отечественную продукцию, что и несправедливо, и противоречит целям импортозамещения. Особенно важно подчеркнуть это, поскольку сам приказ N 126н не предусматривает предоставления каких-либо дополнительных сведений, кроме декларирования страны. Устранить проблему могла бы корректировка положений закона N 44-ФЗ в этой части.