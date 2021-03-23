Система государственных и муниципальных закупок создается не первый год. И не раз ее критиковали за избыточность требований, громоздкость, непрозрачность. Однако в последние годы она активно модернизируется, упрощается, становится более четкой.

Существенные изменения в законодательство и нормативную базу о госзакупках вносятся регулярно все последние годы, начиная с экономического кризиса 2008 года, когда были впервые поставлены масштабные задачи по импортозамещению. Среди наиболее значимых изменений 2020 года - разрешение закупки оборудования и машин при заключении контракта жизненного цикла, путем проведения электронного аукциона или конкурса в электронной форме. Если прежде контракты жизненного цикла заключались только в случаях, оговоренных постановлением правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1087 (в редакции от 29 июня 2019 года), то теперь разрешено их подписание при любой госзакупке нового оборудования и машин. Были также внесены изменения в использование Каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Поставщик получил право в документацию о закупках внести дополнительные сведения о товаре, которые не указываются в КТРУ. С января прошлого года действуют изменения, по которым одним из способов госзакупок является быстрое приобретение товаров или услуг без проведения конкурентных торгов.

Кроме того, введены новые правила обязательного общественного обсуждения государственных закупок. Они упрощают порядок их проведения: общественное обсуждение автоматически начинается с момента размещения в ЕИС плана-графика закупки. Процедура проводится в один этап, и не требуется проведения очных публичных слушаний. Кроме того, в правилах четко определены критерии, когда общественные обсуждения не проводятся.

Постановлениями правительства № 2013 и 2014 от 3 декабря 2020 года введено квотирование госзакупок - комплекс норм, которые обязывают заказчиков закупать определенное количество товаров отечественного производства. Квотирование, по мнению экспертов, оказало наибольшее влияние на ситуацию в госзакупках.

- Это новый институт, и он пока находится в стадии настройки, но введение квот на закупку отечественной продукции уже придало системе большой политический импульс, - пояснил "РГ" заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. - Они выступили как волеизъявление государства, а механизмы их реализации были определены постановлениями правительства РФ № 616 от 30.04.2020 -об установлении запрета на допуск промышленных товаров импортного производства к госзакупкам и № 617 от 30.04.2020 -об ограничения допуска иностранной промышленной продукции. Получилась пирамида из политических импульсов и механизмов, которые позволяют обеспечить достижение целей, поставленных государством в нацпроектах. Кроме того, мы распространили запреты и ограничения на продукцию, которая поставляется в рамках лизинга, услуг, работ, - все это теперь вычленяется и прослеживается. Огромная работа была проделана по формированию КТРУ - все товары, работы и услуги, которые закупаются в рамках нацпроектов, сейчас описаны, что очень важно.

800 льготных кредитов выдал Фонд развития промышленности к февралю 2021 года

С 1 января 2020 года поставщики обязаны зарегистрироваться в ЕИС в сфере закупок. Без регистрации и внесения в Единый реестр участников закупок подрядчики не могут принимать участия в электронных процедурах торгов. Причем зарегистрироваться и принимать участие в закупках могут и субъекты среднего и малого бизнеса, и даже ИП. Значимые изменения были внесены и постановлениями правительства № 616 и 617 в апреле 2020 года. Ими были определены условия запрета на поставку иностранной промышленной продукции и ограничения ее допуска к закупкам. Смысл всех этих изменений состоит в том, чтобы обеспечить импортозамещение и сделать систему закупок максимально прозрачной, понятной и удобной как для заказчика, так и для производителей необходимой продукции.

Сказались на госзакупках продукции, произведенной в рамках импортозамещения, и меры поддержки, которые были предусмотрены Стратегией развития промышленности, госпрограммами и т.д. Основная из них - Фонд развития промышленности, его портфель проектов достиг уже 200 миллиардов рублей. В рамках Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" была запущена кредитная программа по поддержке экспорта. Средства этой программы предназначены для финансирования расходов экспортера и производителя экспортной продукции на приобретение сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по экспортным контрактам или договорам, заключенным в связи с экспортом товаров и услуг. В рамках программы, как сообщили в Минпромторге России, будут предложены и новые меры - по поддержке экспортно-ориентированного НИОКР, сертификации зарубежной продукции, послепродажного обслуживания российской продукции за рубежом. Запустить эти инструменты планируется уже в апреле с.г.

Общий тренд на цифровизацию экономики отразился и в механизмах госзакупок, особенно активно этот процесс пошел в связи с ограничениями, которые наложила на все аспекты экономической деятельности пандемия коронавируса нового типа, начиная с 2020 года. Процедуры государственных и муниципальных закупок теперь можно проводить в электронном формате, что, несомненно, удобнее и для заказчиков, и для поставщиков. По данным, которые "РГ" сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ, это дало и прямой экономический эффект: только за полгода действия новых поправок удалось заключить контрактов дополнительно на 17 миллиардов рублей. Благодаря переходу на электронный формат теперь проще проследить, что и как закупается, российская это продукция или не российская. Стало удобнее работать и производителям, и покупателям.

Общий тренд на цифровизацию экономики отразился и в механизмах госзакупок

Согласно постановлению правительства "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации..."(в редакции, действующей с 1 марта 2021 года) полностью в цифровой формат переведена выдача сертификатов, подтверждающих ее "российскость".

Предполагается и переход на единую балльную систему оценки по постановлению № 719, как более гибкую. Пока требования по "российскости" продукции не работают на этапах контрактации и контроля, и понять, есть ли умысел поставки вместо отечественного продукта чего-либо иностранного, невозможно - этого правового института просто нет. Но система контроля за исполнением этих требований будет создаваться, а сейчас в КоАП вносятся штрафы за подобные нарушения.

Мир все больше отходит от продуктового, товарного мышления в сторону сервисного, и этот тренд также находится в сфере внимания исполнительной власти. Ведется работа по созданию системы критериев "российскости" услуг. Например, когда строится школа, то заказывается услуга по строительству. Но требуется, чтобы российская компания была не только исполнителем услуги, но и стройматериалы, и техника, и рабочие руки - вся добавленная стоимость в рамках этой услуги тоже была российской. Сейчас требований таких нет, но в будущем и они будут предъявляться.

Одной из главных задач для решения этих вопросов становится вовлечение предприятий в ЕИС. Если предприятие не зарегистрировало свою продукцию, то сегодня для этой системы его как бы не существует. Это работа бесконечная, потому что новые предприятия появляются, прежние запускают новую продукцию. И 2021 год критически важен для этой работы. Дальнейшая цифровизация процедур должна обеспечить сквозную увязку каталога товаров, работ и услуг с ЕИС, необходимо также дополнять и КТРУ.

16 марта с.г. Госдума приняла в первом чтении новый законопроект поправок в 44-ФЗ.

16 марта этого года Госдума приняла в первом чтении новый пакет поправок в 44-ФЗ

"Упрощение, унификация, ускорение", - так охарактеризовал смысл поправок замминистра финансов РФ Алексей Лавров, представляя документ депутатам. Поправки позволят упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Законопроект также вводит электронный документооборот на всем жизненном цикле закупки, что позволит формировать все документы в электронной форме.

Сейчас это возможно только для планирования закупок и отбора подрядчиков. При этом для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации. Предполагается, что теперь к закупкам на сумму более 20 миллионов рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения госконтрактов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБа и региональных гарантийных организаций. Помимо этого, предусмотрено сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками: конкурс, аукцион, запрос котировок. Документом вводятся положения, предусматривающие введение рейтинга деловой репутации участников закупки.

Вся работа по оптимизации законодательной и нормативной базы должна сделать систему госзакупок более гибкой и более комфортной для всех участников. И в целом это необходимо для более эффективного функционирования нашей экономики.