Какой будет новая система оплаты труда учителей

Какими должны быть базовые ставки и оклады учителей? Система надбавок и других выплат? директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических кадров Минпросвещения России Андрей Милехин раскрыл подробности новой системы оплаты труда учителей, которую разрабатывает ведомство.

- Самая существенная, на наш взгляд, сегодня проблема - размеры ставок за труд одинаковой сложности, которые могут различаться даже в одном субъекте. Их значение ниже прожиточного минимума, - рассказал Андрей Милехин. - Какие последствия? Для получения достойной зарплаты на уровне субъекта учитель должен добирать свои 18 часов дополнительной работой. Чем меньше оклад в структуре зарплаты, тем сложнее понять, из каких надбавок она складывается. Система эта непрозрачна, это "точка напряжения".

Как ранее рассказали "РГ" в Общероссийском профсоюзе образования, в некоторых регионах месячная ставка (оклад) учителя за норму часов учебной нагрузки - всего три-четыре тысячи рублей. Все, что сверху, - разные выплаты и надбавки, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. Доходит до абсурда, когда учителю начисляют отдельные стимулирующие выплаты "за работу на пришкольном участке", "за выполнение диспетчерских функций", "за работу с хором"...

Выход из ситуации? Минпросвещения предлагает четкие правила: ставки зарплаты (должностные оклады) устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ; дифференциация этой ставки устанавливается по сложности труда, в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп; сформирован четкий перечень компенсационных и стимулирующих выплат.

Что важно? В случае если размеры действующей ставки/оклада в регионе превысят те, которые будут рассчитываться по новой системе, то педагогам сохранят старые - более высокие зарплаты.

- Регионы смогут устанавливать свои дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, - рассказал Андрей Милехин. - Новые подходы к оплате труда должны обеспечить гарантированную минимальную оплату на уровне региона, равноценную для всех педагогов, выполняющих одни и те же трудовые функции. Плюс - прозрачное, понятное начисление оплаты труда.