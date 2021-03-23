Предприятия малого и среднего бизнеса в прошлом году повысили активность участия в госзакупках, а банковские продукты для них становятся все более привлекательными и технологичными, рассказал "РГ" вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

Как развивается цифровизация госзакупок?

Кирилл Тихонов: Очередной опрос предпринимателей, проводимый в рамках нашего совместного с "ОПОРОЙ России" исследования деловых настроений бизнеса - Индекса RSBI, показал, что 59 процентов предпринимателей в 2020 году участвовали в госзакупках в электронной форме. За последние три года число таких предпринимателей выросло в полтора раза - госзакупки постепенно перемещаются на онлайн-площадки, и мы ожидаем, что закупочный процесс будет и дальше уходить в "цифру", так как скорость, технологичность и дополнительный контроль процедур - ее очевидные преимущества.

59 процентов предпринимателей в 2020 году участвовали в госзакупках в электронной форме

С какими сложностями сталкиваются участники госзакупок и какие продукты банка помогают их преодолеть?

Кирилл Тихонов: Предприятия, участвующие в госзаказе, могут сталкиваться с отсутствием свободного капитала, со сложностью привлечения в сжатые сроки необходимого для участия в тендере и исполнения контракта финансирования, а если предприниматель начал работать с госзакупками недавно, то он часто не обладает должным опытом и экспертизой, чтобы разобраться в многообразии тендерных процедур... Тем не менее бизнес рассматривает госконтракты как дополнительное направление развития, так как государство является надежным заказчиком. Поэтому банки могут быть полезны предпринимателям, предлагая решения, которые упростят их участие в государственном заказе.

Например, сейчас в рамках акции для участников госзакупок мы запускаем бесплатный доступ к сервису - агрегатору по подбору подходящих закупок. Любая компания по определенным критериям поиска сможет найти именно тот тендер, который будет соответствовать ее возможностям.

После принятия решения об участии в конкретном тендере, очевидно, понадобится быстро решить вопрос с финансированием. В начале года мы запустили специальный онлайн-кредит "Без бумаг

Контрактный" как раз на исполнение контрактов. При этом мы не запрашиваем никаких документов от предпринимателей, кроме согласия на проверку кредитной истории и обработку персональных данных, поэтому скорость принятия решения составляет всего несколько минут. Весь процесс - от заявки до подписания договора - полностью дистанционный, а лимит по кредиту составляет 10 миллионов рублей.

Еще одно направление, которое мы сейчас развиваем, - это формирование пула предодобренных решений с уже установленными лимитами. Для клиента это удобно, потому что он знает о поддержке банка, понимает, что у него есть финансовый ресурс на исполнение контракта, и чувствует себя увереннее в тендерных процедурах.

Насколько были востребованы продукты для участия в госзакупках в прошлом году?

Кирилл Тихонов: Активность наших клиентов - участников госзакупок выросла, растет и популярность продуктов для участия в тендерах. Например, у нас есть продукт "Электронные банковские гарантии" с лимитом до 100 миллионов рублей, в рамках которого решение о выдаче принимается за минуты, а гарантии до 10 миллионов рублей клиент может получить по упрощенной форме, не предоставляя никакой отчетности. Это очень удобно, поэтому продукт стал востребованным: в 2020 году гарантийный портфель по сравнению с 2019 годом вырос на 30 процентов, за год мы выдали 103 миллиарда рублей гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Как меняются условия по банковским продуктам для участников госзакупок?

Кирилл Тихонов: Изменения в банковских продуктах отражают потребности наших клиентов и ситуацию на рынке. Поэтому мы стараемся сделать участие в исполнении госзаказа максимально комфортным для клиента: упрощаем и переводим кредитные продукты в онлайн-формат, увеличиваем суммы по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения. Как говорится, дорога ложка к обеду, и надо работать на упреждение, предлагая каждому клиенту персонализированное решение, учитывая его опыт участия в госзакупках.

Какой средний портрет клиента - участника госзакупок?

Кирилл Тихонов: Предприятия, ведущие деятельность в сфере торговли и услуг более одного года, развивают направление участия в госзакупках для диверсификации текущего бизнеса, и они достаточно активны: в сегменте микропредприятий клиенты заключают в среднем 13 договоров в год, средний чек составляет 1,5 миллиона рублей.

В сегменте малого и среднего бизнеса активность выше - около 37 контрактов в год, средний чек - на уровне 6 миллионов рублей.