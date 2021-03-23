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Рубрика: Власть

Всему свой срок

КС РФ подтвердил законность штрафов за неисполнение госконтракта
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Конституционный суд РФ признал законными санкции, которые налагаются на компанию - исполнителя государственного контракта, если нарушение сроков исполнения привело к причинению вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Часть 7 статьи 7.32 КоАП предусматривает, что за нарушение порядка заключения, изменения контракта ответственность юридических лиц составляет до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств.

Фото: iStock
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Для петербургской компании "Ладога", которая обязалась поставить запасные части к дизель-генератору сельской электростанции, штраф составил боле 2 миллионов рублей. Контракт, заключенный с администрацией Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, был исполнен позже оговоренного срока, и КоАП РФ считает это административным правонарушением.

Несмотря на то, что нарушение сроков повлекло "существенное ущемление прав граждан, проживающих на территории сельского поселения "Село Чумикан" - они были лишены бесперебойного и надежного электроснабжения, компании был назначен административный штраф в два раза ниже низшего предела. Однако и это решение "Ладога" решила оспорить, посчитав сумму штрафа несоразмерной - ведь запчасти для электростанции все-таки попали в Чумикан.

Судьи КС РФ обосновали свое решение ранее обнародованными правовыми позициями, а потому вынесли его без проведения публичных слушаний.

Прежде всего суд напомнил, что КоАП "традиционно разделяет неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства, а равно в качестве отдельного нарушения называет просрочку должника".

- Состав данного правонарушения является материальным и требует в каждом случае устанавливать наличие реального вреда интересам общества и государства и его существенность, а также причинно-следственную связь между конкретными действиями (бездействием) и наступлением существенного вреда, - указал КС РФ.

Состав правонарушения является материальным и требует в каждом случае устанавливать наличие реального вреда обществу и государству, а также связь между действиями и наступлением вреда

Как разъяснил Верховный суд РФ, существенность, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Все эти признаки есть в деле о конфликте "Ладоги" и села Чумикан. Поэтому КС РФ признал часть 7 статьи 7.32 КоАП соответствующей Конституции страны.

- Данная норма, будучи направленной на стимулирование исполнения контрактных обязательств и недопущение причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, не может расцениваться как нарушающая конституционные права и свободы юридических лиц, в том числе в части ее санкции, - постановил КС РФ. "Определение размера административного штрафа обусловлено необходимостью достичь цели административного наказания".

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