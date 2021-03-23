Кто имеет право на дополнительный отдых

Работникам, имеющим трех и более детей, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет (было - 12 лет). Закон об этом вступил в силу 20 марта.

В минтруде напомнили, что ряд категорий работников имеет право на дополнительный отпуск:

1. Удлиненный отпуск может предоставляться государственным гражданским служащим (30 дней), педагогам (от 42 дней) и другим работникам на основании федеральных законов.

2. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда; имеющим особый характер работы; с ненормированным рабочим днем; работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

3. Кроме того, работодатель обязан предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы отдельным категориям работников по их желанию. Например: работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и супругам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней.

4. Коллективными договорами и локальными актами организаций могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по желанию работника в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней: работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокому родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет.