Кто несет ответственность за неправильное списание долга

Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда разбирался в списании "долговых" сумм со счета некой гражданки. У женщины забрали деньги, которые трогать было нельзя.

У нашей героини был долг, и пристав забрал средства со счета, куда гражданке шли социальные выплаты.

По закону есть деньги, которые никто не имеет права трогать, вне зависимости, есть у человека долг или нет. Социальные выплаты, которые делает государство, как раз и относятся к тем самым - "неприкосновенным" деньгам. Но приставы с таких счетов деньги списывают часто. Потом человек месяцами обивает пороги судов и служб приставов, доказывая, что эти деньги трогать запрещается.

Сразу подчеркнем главную мысль Верховного суда РФ - закон запрещает в счет долгов забирать социальные выплаты, но тот же закон не содержит четкого указания, кто конкретно должен контролировать источники поступления подобных денег. По мнению Верховного суда РФ, ответственность в таких случаях несет и банк, и пристав. Все зависит от обстоятельств.

Наша история началась с того, что некая гражданка принесла в суд иск к крупному банку. В иске женщины было сказано, что с ее счета в этом банке несколько лет назад списали по исполнительному листу почти 75 тысяч рублей в пользу другого банка. Причем деньги забрали с карты, на которую она получала только социальные выплаты. Это была пенсия после потери кормильца, пособие на ребенка и компенсация за проживание в зоне со льготным статусом. Истица увидела списание не сразу, а спустя несколько лет. Как только заметила, потребовала, чтобы банк вернул деньги.

Женщина свои требования аргументировала статьей 70 Закона "Об исполнительном производстве" в редакции, которая действовала на день обращения в суд. Эта статья перечисляет случаи, когда банк может не исполнить требования пристава: если на счете нет денег, средства арестованы, операции приостановлены или в других ситуациях, предусмотренных федеральным законом. К последнему случаю относятся социальные выплаты, обращать взыскание на которые запрещает статья 101 Закона "Об исполнительном производстве".

Но районный суд встал на сторону банка. Он заявил: на дебетовую карту гражданки могли приходить любые переводы. А банк-ответчик не имел права выяснять источники поступлений и самостоятельно решать, исполнять ли постановление пристава. Банк не мог оценивать правомерность требований судебного пристава - они для него обязательны, объяснил райсуд.

Недовольная гражданка дошла до Верховного суда. Он обратил внимание на статью 70 Закона "Об исполнительном производстве", на которую ссылалась истица. Действительно, эта норма, по сути, устанавливает обязанность банка проверять источники средств, но только с 1 июля 2014 года. До этого дня действия банка, который списывает деньги по указанию пристава, являются законными. Проверить назначение поступлений женщине должна была служба приставов.

Итак, Закон "Об исполнительном производстве" запрещает обращать взыскание на некоторые виды доходов, например, пособия на содержание детей или в связи со смертью кормильца. Так сказано в статье 101 Закона "Об исполнительном производстве". Верховный суд четко разъяснил, кто ответит за ошибку - банк или приставы. Смотреть надо на дату списания. После 1 июля 2014 года банк должен проверять, можно ли наложить взыскание. Именно в этот день вступила в силу редакция части 8 статьи 70 Закона "Об исполнительном производстве".

Если списание было раньше 1 июля 2014 года, когда такой обязанности у банков еще не было, значит, отвечают судебные приставы. В нашем случае перечисления шли с осени 2013 по 11 сентября 2014 года - ответчиков здесь двое. До 1 июля 2014 года это служба судебных приставов, а после этого дня - банк.