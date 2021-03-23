Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе"

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о том, что в "Роскосмосе" опять нашли нарушения - свыше чем на 30 млрд рублей за прошлый год.

"Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", - пояснил Алексей Кудрин.

"Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", - уточнил докладчик.