Лавров рассказал о проекте производства "Спутника V" в Южной Корее

Министр напомнил, что в начале 1990-х, когда две Кореи вступали в Организацию Объединенных Наций, он руководил в МИД Департаментом международных организаций. "Тогда мы тесно контактировали с друзьями из Республики Корея. Очень тепло вспоминаю тот период. Была проведена хорошая работа. Чувствовалось искреннее удовлетворение, когда обе Кореи вступили в ООН. С тех пор мы активно сотрудничаем и в международных организациях", - отметил Лавров.

Во время предстоящего визита, первого с начала пандемии, глава МИД РФ проведет переговоры со своим корейским коллегой Чон Ый Еном, стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки, которые накопились за это время. "У нас достаточно давно не было обстоятельных переговоров, которые предоставили бы такую возможность. Будем обсуждать и график контактов, замороженных по причине пандемии... Надеюсь, мы сможем... постепенно возвращаться к прямым, очным обменам по направлениям других министерств и ведомств", - сказал министр.

Разумеется, одной из главных тем повестки станет борьба с коронавирусной инфекцией. "В настоящее время реализуем совместный проект по производству российской вакцины "Спутник V" на территории Республики Корея. Знаем, насколько хорошо развита фармацевтическая и медицинская отрасль в целом в вашей стране. Наше сотрудничество в этой сфере будет взаимовыгодным. Чувствуем интерес со стороны корейских партнеров к этому проекту", - заключил глава МИД РФ.

Известно, что в Сеуле он примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между РФ и Республикой Корея. Вообще она должна была состояться еще в прошлом году, но из-за ковида планы пришлось переиграть. Программа Года охватывает более трехсот мероприятий в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

Сергей Лавров также обсудит с коллегой ситуацию на Корейском полуострове и перспективы его денуклеаризации. "Призываем все вовлеченные государства, прежде всего участников шестисторонних переговоров, проявлять конструктивный подход в военной сфере, отказываться от воинственных действий, выступать в пользу развития диалога. Не видим какой-либо альтернативы переговорному процессу. Считаем, что его необходимо как можно скорее возобновить", - подчеркнул Лавров.

Он также прокомментировал попытку "переформатировать" Азиатско-Тихоокеанский регион. "Внедряют терминологию "Индо-Тихоокеанский регион". Нам это не очень понятно. Смысл этих процессов весьма тревожный, потому что предпринимается попытка создать нечто противоположное структурам, построенным вокруг АСЕАН... Все эти форматы объединительные. Они вовлекают все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяют вести диалог на равноправной основе и достигать взаимоприемлемых компромиссов и договоренностей. Те, кто исповедует индо-тихоокеанское стратегическое направление (даже терминология специально была изменена), говорят, что это то же самое, только будет более энергично продвигаться. На самом деле, если внимательно присмотреться к мероприятиям, которые предпринимаются в рамках стратегии, они основываются на блоковом мышлении, создании блоков не в пользу позитивного процесса, а против определенных стран. Объявляется целью сдерживание того или иного государства, какие-то страны остаются за рамками этих инициатив. Не думаю, что это полезно", - подчеркнул глава российского дипведомства.