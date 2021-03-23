Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом

На сегодняшний день у Москвы нет отношений с Евросоюзом как с единой организацией. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И в городе Гуйлинь, где министр находится с рабочим визитом. вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя"

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости