Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом

На сегодняшний день у Москвы нет отношений с Евросоюзом как с единой организацией. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И в городе Гуйлинь, где министр находится с рабочим визитом. вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя"
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
По словам Лаврова, которого цитирует ТАСС "вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя". Глава МИД РФ настаивает, что именно Европа "разорвала отношения, разрушив все механизмы, которые создавались многие годы", так что Москва сейчас выстраивает двусторонние контакты с отдельными партнерами в Европе.
Все это объективно ведет к тому, что отношения нашей страны с Китаем "развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами". Но это не означает, что Москва и Пекин "дружат против кого-либо", подчеркнул российский министр.
Он также назвал безосновательными попытки Запада "выставить Россию и Китай в качестве авантюристов на ниве вакцинной дипломатии".