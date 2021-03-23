ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками

ЛДПР готовит законопроект, который вводит запрет на интервью с убийцами и насильниками и административное наказание за его нарушение. Об этом рассказал зампред комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее, по сообщениям ТАСС, с подобной инициативой также выступал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя документальный фильм телеведущей Ксении Собчак о "скопинском маньяке" Викторе Мохове.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующего законопроекта", - сообщил РИА Новости Зайцев. По его словам, в документе будет прописана административная ответственность за нарушение этой нормы.

Фракция ЛДПР, по его словам, придерживается позиции, что убийцы и насильники не должны иметь возможности рекламировать себя и свои проступки.