Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется

Заключать соглашения о предельно допустимых ценах на продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, власти не планируют, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Таких решений не принято и даже не обсуждалось", - сказал он.

Накануне стало известно, что кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с бизнесом для продления соглашений о снижении и поддержании цен на эти продукты: на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства.

По словам Мантурова, это компромиссное решение.

"Оно принято на два месяца как переходный период для того, чтобы сдемпфировать рост цен за счет предоставления государственной поддержки со стороны правительства через Министерство сельского хозяйства производителям сахара. Для того, чтобы обеспечить синхронизацию принятых решений и поддержать предприятия, чтобы посевные сохранились", - сказал министр.

Помимо этого, принято решение по отмене импортной пошлины на белый сахар с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тыс. тонн. Соглашения начнут работать раньше - уже с 1 апреля.

"Двухмесячный период переходного этапа обеспечит стабильность поставок как производителей сахара и подсолнечного масла в торговлю так, чтобы сдемпфировать рост цен", - считает Мантуров.

Сейчас в соглашениях зафиксирована отпускная цена предприятий сахара не более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.