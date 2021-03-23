Состоялась жеребьевка турнира серии "Мастерс", который в среду стартует в Майами.

Лидером посева стал россиянин Даниил Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге. Но дело в том, что первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований. В условиях ограничений, связанных с пандемией, он предпочел остаться с семьей.

Организаторы престижного турнира вообще потеряли много статусных участников. Например, на корты не выйдет никто из так называемой "большой тройки": испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер продолжают восстанавливаться перед началом грунтового сезона и также не приедут в США. Вчера свою заявку снял травмированный итальянец Маттео Берреттини. Это пятый представитель топ-10 рейтинга ATP, который отказался от участия в "Мастерсе".

Итак, Медведев будет первой ракеткой турнира, Андрей Рублев - четвертой, Карен Хачанов - 14-й и Аслан Карацев - 17-й. Все они стартуют со второго круга.