У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft "убьет" еще одну версию Windows

Текст:   Антон Благовещенский
23.03.2021,  
19:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

11 мая будет прекращена техническая поддержка операционной системы Windows 10 1909, известной также под названием November 2019 Update. По истечении этого срока Microsoft не будет выпускать для нее обновления, включая патчи безопасности.

Samsung, подвинься. Xiaomi выпустила мощный смартфон за 22 тысячи рублей

Чтобы продолжить получать системные и другие апдейты, пользователям рекомендуется обновить версию 1909 до более свежей версии - например, May 2020 Update или October 2020 Update. Соответствующее предупреждение о необходимости обновиться стали получать владельцы устаревающей Windows, пишет Windows Latest.

Всплывающее уведомление можно закрыть, однако через какое-то время оно появится вновь.

Microsoft
Фото: Steam
Названы системные требования Resident Evil Village 22.03.2021
Срочно обновляйтесь. В Windows нашли опасную уязвимость 03.03.2021
Владельцы Windows 7 стали переходить на Windows 10. Это все еще бесплатно 01.02.2021
Windows
Фото: GSC Game World/VK
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, что покажут на презентации Xbox 20.03.2021
Из Windows начали принудительно удалять Adobe Flash 18.02.2021
Google "убьет" браузер Chrome на старых компьютерах 08.02.2021
компьютеры
Свершилось. В WhatsApp для компьютеров заработали звонки 04.03.2021
Обнаружен способ случайно "убить" компьютер на Windows одной командой 15.01.2021