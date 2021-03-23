Microsoft "убьет" еще одну версию Windows

11 мая будет прекращена техническая поддержка операционной системы Windows 10 1909, известной также под названием November 2019 Update. По истечении этого срока Microsoft не будет выпускать для нее обновления, включая патчи безопасности.

Чтобы продолжить получать системные и другие апдейты, пользователям рекомендуется обновить версию 1909 до более свежей версии - например, May 2020 Update или October 2020 Update. Соответствующее предупреждение о необходимости обновиться стали получать владельцы устаревающей Windows, пишет Windows Latest.

Всплывающее уведомление можно закрыть, однако через какое-то время оно появится вновь.