Министр просвещения назвал средний возраст учителей в школах

Средний возраст учителя в российских школах составляет 45-47 лет. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, выступая на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке. Он также добавил, что ведомство разрабатывает новые подходы к оплате труда учителей: она должна стать более понятной для педагогов.

- Мы понимаем, что система оплаты труда - это деньги. На зарплату в сфере образования в целом тратятся 2,7 трлн рублей, - рассказал Сергей Кравцов. - Но каждая школа устанавливает свою систему, и 50% учителей не понимают, как выплаты начисляются.

По словам министра, регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата учителя - на уровне средней по региону.

- Но внутри региона разные зарплаты - разные! Мы представим общий подход начисления зарплаты. Фиксированная часть должна быть не менее 70%, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития разрабатываем требования к оплате труда учителей на основе принципов увеличения доли минимального гарантированного размера оплаты труда педагога, снижения дифференциации в пределах региона и повышения прозрачности системы оплаты для учителя.

Также министр рассказал, что все классные руководители получают федеральную доплату в 5 тысяч рублей. По его словам, в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание" не менее 72% ребят должны быть охвачены системой воспитания к 2024 году, а к 2030 году - 95% детей.