Министр просвещения назвал средний возраст учителей в школах

Новости

Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V" 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
Патрушев: На Урале с 2017 года выявлено 26 спящих ячеек террористов 12:18
Бородюк назначен новым главным тренером "Торпедо" 12:18
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации 12:11
Оперштаб: Еще 1379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:08
В Москве открылся экомарафон, посвященный "Часу земли" 12:07
На Кубани в больнице скончался годовалый ребенок 12:02
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 11:54
Патрушев: На Урале в 2020 году задержали 25 участников бандподполья 11:52
Сиротам хотят выдавать квартиры в новостройках вместо сертификатов 11:49
В Хакасии рабочий погиб в шахте, попав под конвейер 11:45
Оператор маркировки назвал объем оборота лекарств из перечня ЖНВЛП 11:43
Новую подлодку "Магадан" спустят на воду в Петербурге 26 марта 11:43
Патрушев призвал активнее штрафовать владельцев сайтов за запрещенный контент 11:42
Наводнения в Австралии спровоцировали нашествие пауков 11:41
Брата экс-главы Дагестана осудили за взятки и мошенничество 11:35
Группа "Руки Вверх!" даст два концерта в Минске 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 12:02
Рубрика: Общество

Министр просвещения назвал средний возраст учителей в школах

Текст: Ксения Колесникова
Средний возраст учителя в российских школах составляет 45-47 лет. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, выступая на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке. Он также добавил, что ведомство разрабатывает новые подходы к оплате труда учителей: она должна стать более понятной для педагогов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Врачам и учителям предложили запретить закрывать больше одной ставки

- Мы понимаем, что система оплаты труда - это деньги. На зарплату в сфере образования в целом тратятся 2,7 трлн рублей, - рассказал Сергей Кравцов. - Но каждая школа устанавливает свою систему, и 50% учителей не понимают, как выплаты начисляются.

По словам министра, регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата учителя - на уровне средней по региону.

- Но внутри региона разные зарплаты - разные! Мы представим общий подход начисления зарплаты. Фиксированная часть должна быть не менее 70%, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития разрабатываем требования к оплате труда учителей на основе принципов увеличения доли минимального гарантированного размера оплаты труда педагога, снижения дифференциации в пределах региона и повышения прозрачности системы оплаты для учителя.

Также министр рассказал, что все классные руководители получают федеральную доплату в 5 тысяч рублей. По его словам, в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание" не менее 72% ребят должны быть охвачены системой воспитания к 2024 году, а к 2030 году - 95% детей.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Законодательная власть Госдума Система оплаты труда бюджетников

Главное сегодня

Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
За сутки в России подтверждено 8457 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова