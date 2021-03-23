Минобрнауки распределит бюджетные места на 2022/2023 учебный год до 1 мая

Чуть больше месяца - и вузы узнают, кому и сколько бюджетных мест достанется на 2022-2023 учебный год. Контрольные цифры приема Минобрнауки планирует распределить до 1 мая. Об этом на заседании Комитета Госдумы по образованию рассказал глава министерства Валерий Фальков. Но уже сейчас ясно - мест станет больше. Акцент - на регионы.

- Все увеличение бюджетных мест будет направлено в регионы, - подчеркнул министр.- С каждым вузом мы отрабатываем запрос на места индивидуально.

Кроме того, в министерстве нацелены на сокращение разрыва между вузами-лидерами и вузами, которые не принимали участие в программах развития. По словам Фалькова, лишь 20 процентов университетов за прошедшие годы получали стабильное финансирование по различным госпрограммам.

- Сейчас нужно и лидерам помогать точечно, и "подтянуть" региональные отраслевые вузы, сделав общую команду, не разделяя университеты на первую и вторую лигу, - отметил Фальков.

В приоритетах по увеличению бюджетных мест - три направления: образование, здравоохранение и информационные технологии.