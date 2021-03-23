Минпросвещения планирует сократить сроки обучения в колледжах до 2 лет

Министерство просвещения планирует сократить сроки обучения по некоторым программам в колледжах и техникумах до двух лет. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, выступая на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

- Сегодня более 50% школьников после 9 класса выбирают учебу в колледжах и техникумах. Наша задача - обеспечить им условия для качественного обучения и востребованную специальность, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения сроков обучения по некоторым программам среднего профобразования, чтобы за 2 года можно было получить специалиста.

По словам министра, это не коснется направлений подготовки в сфере культуры, здравоохранения, военных специальностей.

- В прошлом году мы проанализировали все программы среднего профобразования в каждом регионе. Мы увидели, что 30% программ в колледжах не соответствуют развитию региона, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Мы точечно синхронизируем программы подготовки в колледжах с запросами регионов.