Минстрой добивается изменения расчета социальных выплат на жилье

Минстрой продолжит добиваться изменения расчетной цены квадратного метра жилья, которая применяется для социальных выплат. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Новая формула была разработана в прошлом году, она проходит процедуру согласования. "Пока мы не достигли компромисса с Минфином в этой части", - отметил министр. Это связано с тем, что по новый порядок потребует дополнительно около 30 млрд рублей бюджетных средств, однако эти расходы не предусмотрены в бюджетах. "Министерство продолжает этим вопросом заниматься, мы имеем поддержку заместителя председателя правительства по этой формуле. Она фактически готова и отражает объективную реальность стоимости квадратного метра по регионам", - добавил министр.

Выплаты, рассчитываемые по ныне действующей формуле, отстают от реальных цен, отметили участники заседания. К примеру, в Волгоградской области по расчетам один квадратный метр жилья в 2020 году стоил 39,4 тысячи рублей, тогда как фактическая стоимость была около 45,5 тысячи, а в 2021 году возросла уже до 52 тысяч рублей. Эти расчеты используются в том числе при расселении аварийного жилья, так что региону требуется найти дополнительно 1,7 млрд рублей для софинансирования и досрочного завершения программы.

Новая формула, как предполагается, должна стать проще предыдущей: стоимость "квадрата" будет определяться как сумма цен кв. м вторичного жилья и первичного жилья, деленная на два.