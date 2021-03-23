Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов

В весеннюю сессию Минстрой предполагает внести в Госдуму законопроект, фактически вводящий схему счетов эскроу при индивидуальном жилищном строительстве. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству.

"Залогом может выступать сама земля и сам этот объект, который будет возникать на территории", - сказал министр.

Введение счетов эскроу в долевом строительстве должно ликвидировать проблему обманутых дольщиков. С июля 2019 года все многоэтажные дома должны строиться по этой схеме, лишь для некоторых проектов были сделаны исключения, и они могут достраиваться по старым правилам. Средства покупателей жилья "замораживаются" на счетах эскроу до момента сдачи дома в эксплуатацию. Если застройщик обанкротится и не сможет достроить дом, покупатели квартир получат свои средства обратно.