Премьер утвердил правила предоставления грантов некоммерческим организациям на профессиональное обучение и дополнительное профобразование отдельных категорий граждан. Пройти его смогут состоящие на учете безработные, граждане от 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающие, с детьми дошкольного возраста. В этом году на программу выделяется более трех миллиардов рублей.
"Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тысяч человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии", - сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями. Организацией их обучения по всей стране будут заниматься агентство "Ворлдскиллс Россия", Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы.
"Мы и дальше будем принимать комплексные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", - заявил Мишустин.
Президентом поставлена перед правительством задача на рынке труда - к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед началом пандемии коронавируса. Если в прошлом году кабинет министров активно задействовал программы для сохранения рабочих мест, то теперь усилия обращают на безработных граждан. Для этого будет внедрен новый инструмент стимулирования найма.
Компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые трудоустроят неработающих граждан, государство предоставит субсидию - три минимальных размера оплаты труда по 12 792 рубля за каждого нового сотрудника. Правила нового механизма поддержки предусматривают перечисление субсидии в несколько этапов - после того как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев. "Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение", - подчеркнул Мишустин. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году заложены 12 миллиардов рублей.
Распределение субсидий возложено на Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.