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Рубрика: Власть

Работа в поиске

Утверждены новые меры поддержки занятости
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 62(8413)
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал задействовать новые меры для трудоустройства безработных. Продолжаются и расширяются программы переобучения с возможностью дальнейшего выхода на работу.
В России продолжаются и расширяются программы переобучения с возможностью дальнейшего выхода на работу. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Премьер утвердил правила предоставления грантов некоммерческим организациям на профессиональное обучение и дополнительное профобразование отдельных категорий граждан. Пройти его смогут состоящие на учете безработные, граждане от 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающие, с детьми дошкольного возраста. В этом году на программу выделяется более трех миллиардов рублей.

"Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тысяч человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии", - сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями. Организацией их обучения по всей стране будут заниматься агентство "Ворлдскиллс Россия", Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

"Мы и дальше будем принимать комплексные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", - заявил Мишустин.

Президентом поставлена перед правительством задача на рынке труда - к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед началом пандемии коронавируса. Если в прошлом году кабинет министров активно задействовал программы для сохранения рабочих мест, то теперь усилия обращают на безработных граждан. Для этого будет внедрен новый инструмент стимулирования найма.

Государство поддержит бизнес, который трудоустраивает безработных

Компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые трудоустроят неработающих граждан, государство предоставит субсидию - три минимальных размера оплаты труда по 12 792 рубля за каждого нового сотрудника. Правила нового механизма поддержки предусматривают перечисление субсидии в несколько этапов - после того как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев. "Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение", - подчеркнул Мишустин. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году заложены 12 миллиардов рублей.

Распределение субсидий возложено на Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

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