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23.03.2021 10:06
Рубрика: Власть

Мишустин распределил 5 млрд на модернизацию вузов

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение пяти миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры высших учебных заведений. Средства предназначены в том числе для капитального ремонта зданий.

Фото: Виктор Васенин
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Финансирование получат вузы, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минпросвещения, Минтрансу, Минкультуры, Минспорту, Минцифры и Росрыболовству. Также в получатели включены Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Российская академия живописи Ильи Глазунова.

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Председатель Правительства Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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