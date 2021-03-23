Мишустин распределил 5 млрд на модернизацию вузов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение пяти миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры высших учебных заведений. Средства предназначены в том числе для капитального ремонта зданий.

Финансирование получат вузы, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минпросвещения, Минтрансу, Минкультуры, Минспорту, Минцифры и Росрыболовству. Также в получатели включены Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Российская академия живописи Ильи Глазунова.