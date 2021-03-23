Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимыми ситуации с отравлением детей в школьных столовых. По мнению главы кабмина, губернаторы должны держать ситуацию с питанием в учебных учреждениях на контроле.

С этого учебного года начальные классы российских школ стали получать бесплатное горячее питание. В 2021 году в федеральный бюджет на реализацию инициативы президента правительство заложило почти 60 миллиардов рублей.

Недавно глава кабмина лично проверил качество такого питания в одной из школ Барнаула. Тогда претензий к котлете с гречкой у премьера не возникло. Позднее на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин обратил внимание на несколько последних случаев массовых отравлений школьников. Самый крупный, по его словам, имел место в Красноярском крае, в результате несколько человек даже оказались в больнице.

- Это недопустимо, - заявил председатель правительства. - Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой.

В большинстве школ горячее питание организовано согласно требованиям. "На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в 10 регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших замечания, из них 48 - малокомплектных в четырех регионах страны", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Над недостатками работают, и в середине апреля предстоит очередная проверка готовности. Учреждения, которые пройдут ее, начнут с 1 сентября получать субсидию из федерального бюджета.

В рамках регулярного контроля Роспотребнадзор на 5 марта проверил более 24,2 тысячи школ и более 4,3 тысячи поставщиков пищевых продуктов. По фактам выявленных нарушений выписано штрафов на сумму более 147 миллионов рублей.

- Приостановлена деятельность 146 поставщиков пищевых продуктов, и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков, - заявила зампред правительства.

Изъято около 59 тонн продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Самое распространенное нарушение - 15 процентов случаев - связано с условиями хранения пищевых продуктов. В 13 процентах выявлены недочеты при маркировке продуктов, в 12,3 процента - нарушения в части медицинских осмотров персонала пищеблоков, в 9,5 процента - нарушения требований к документации о качестве и безопасности продуктов.

Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда

Поддерживая заместителя, Михаил Мишустин потребовал от губернаторов держать ситуацию на контроле: "Здоровье детей - это безусловный приоритет". Все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, подчеркнул он. "Но здесь мало просто организовать эту работу. Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда, и, конечно, контролировать весь процесс", - сказал премьер.

- Недопустимо проявлять халатность к детям и уж тем более к их здоровью, - подчеркнул он.

- В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт, - считает глава кабмина. - Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе. Они лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль.