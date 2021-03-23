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Рубрика: Общество

Из династии Маргеловых

Текст: Николай Долгополов
На 80-м году жизни скончался генерал-полковник Виталий Васильевич Маргелов. Представитель славной династии Маргеловых: его отец, легендарный Василий Маргелов, был командующим Воздушно-десантных войск СССР.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Виталий Маргелов избрал другой путь служения Родине. Закончил юридический факультет МГУ. Человек талантливый, находящий общий язык со всеми, он был приглашен на работу в разведку.

Начал свой путь разведчика в 1965-м. Бывал во многих странах Европы в долгосрочных командировках. Возглавлял одно из важнейших Управлений внешней разведки. А в 1997-м стал заместителем директора СВР РФ по оперативным вопросам.

Он был легок и прост в общении. Понимал собеседника с полуслова. Успел оставить книгу воспоминаний - интереснейших и исключительно полезных не только для соратников по профессии. С удовольствием дарил этот труд тем, в кого верил и на кого надеялся.

В этом году Виталий Васильевич должен был отметить 80-летие. Но страшный вирус не обошел стороной и этого крепкого, энергичного человека.

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации, от себя лично глубокие соболезнования в связи с кончиной Виталия Васильевича Маргелова выразил директор Службы С.Е.Нарышкин.

Общество Утраты

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