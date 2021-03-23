На Android начали "вылетать" приложения. Что делать

Обладатели Android-смартфонов во всем мире жалуются на "вылетающие" во время работы приложения. Проблема обнаружилась после обновления одного из системных компонентов.

Чаще других "вылетают" приложения, использующие интернет - игры, загружающие контент из Сети, приложение Gmail и другие.

В Google уже знают о сбое и отмечают, что он спровоцирован некорректной работой приложения Android WebView, которая в свою очередь вызывает аварийное закрытие мобильных программ.

Чтобы решить проблему, необходимо установить из Google Play Store актуальные версии Android WebView, а также браузера Google Chrome. На некоторых устройствах возможно, понадобится зайти в настройки этих двух приложений и принудительно удалить все обновления, после чего обновить через официальный магазин. Кроме того, можно принудительно удалить Google Chrome и затем установить его снова.