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23.03.2021 06:02
Рубрика: В мире

На фоне пандемии каждый пятый в США не может вовремя вносить аренду

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти каждый пятый съемщик жилья в США не может вовремя оплачивать арендную плату, а каждый десятый взявший кредит на дом или квартиру задерживает выплаты по ипотеке. Об экономических последствиях пандемии рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Фото: Reuters
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"Есть 22 миллиона человек, которые говорят, что у них недостаточно еды. Каждый десятый взрослый в Америке испытывает голод", - приводит слова министра ТАСС.

Во вторник, 23 марта, Йеллен выступит на слушаниях, которые состоятся в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Глава минфина напомнила о принятом ранее новом пакете мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии. В частности, он предполагает выделение более чем 30 миллиардов долларов для помощи арендаторам и домовладельцам, которым угрожает потеря жилья. Общая сумма финансовой помощи от государства - почти два триллиона (1,9 трлн) долларов.

Напомним, США лидируют среди стран мира по числу заболевших. Положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили уже почти 30 миллионов американцев (29 867 412), данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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