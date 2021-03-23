Новейшую информационную систему под названием "Риск-прогноз" впервые покажут в рамках международного салона инноваций "Архимед". Это по сути робот-всезнайка, который использует специально созданные алгоритмы. Они и дают ему супераналитические способности. Систему создали ученые ведущего ВНИИ МЧС России. О разработке не было известно ничего вплоть до сегодняшнего дня, поскольку новинка еще тестируется в экспериментальном режиме. Но известно, что комплекс предназначен для стратегического прогнозирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Система "Риск-прогноз" - это не просто информационная корзина или плавильный котел, куда заливают все возможные параметры по каждому из регионов. Это именно интеллектуальная программа, которая позволяет накапливать статистическую информацию о количестве чрезвычайных ситуаций, о погибших, пострадавших и об ущербе в зависимости от времени года и от субъекта, где происходят ЧС. В память закладываются также все данные о проведенных спасательных и профилактических работах. Робот всю информацию "переваривает", оценивает и выдает готовые оценки и рекомендации для спасателей и чиновников по поводу того, где чего опасаться и как избежать беды.

"На основании информации в базе данных система рассчитывает индексы риска по различным параметрам для каждого субъекта. Позволяет относить субъекты к определенным классам опасности, сравнивать их между собой, прогнозировать значения уровней опасности по субъектам на среднесрочную и долгосрочную перспективы - от 1 года до 6 лет", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.

Салон "Архимед" проходит при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Минобороны России, правительства Москвы и других российских ведомств. От международных салонов "Интерполитех" и "Комплексная безопасность", также проходящих в Москве, его отличает большая ориентированность на высокотехнологичные разработки.

Ежегодно в мероприятии участвуют несколько сотен организаций из различных регионов РФ и государств, которые представляют около 1000 изобретений и инновационных технологий.