В Центре имени Гамалеи начинаются клинические испытания специальной "детской" версии "Спутника V". Вакцина представляет собой капли в нос и предназначена детям до 3-4 лет. Как пояснил директор центра Александр Гинцбург, хотя дети и переносят коронавирус легче взрослых, но защищать прививками их тоже надо, чтобы прервать распространение инфекции. "Назальные капли - это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно маленького возраста. Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интраназальной формы", - сообщил Гинцбург на совещании у президента Владимира Путина. После регистрации вакцины "Спутник Лайт" также начнутся исследования ее применения для детей.