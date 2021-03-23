Наводнения в Австралии спровоцировали нашествие пауков

Арахнофобам сейчас в Австралии делать нечего. Наводнения материализовали их самый страшный кошмар. Миллионы пауков захватили все сухие поверхности. По словам очевидцев, в штате Новый Южный Уэльс целые армии пауков спасаются от все поднимающейся воды на возвышенностях, заползают в дома, на стены зданий, заборы.

Впрочем, точно так же поступают и различные насекомые и даже змеи. Фото и видео происходящего разошлось по социальным сетям. "Мой родной город сейчас затоплен. И для тех, кто задается вопросом, действительно ли в Австралии много пауков. Видите ли вы коричневый ковер на этой фотографии? Все они пауки, пытающиеся спастись от наводнения", - подписал одно из таких фото, опубликованных в Twitter Мэтт Годри.

My hometown is flooding right now. And for those who wonder if there’s really a lot of spiders in Australia. See the brown in this pic? That’s all spiders trying to escape the flood pic.twitter.com/dk8ydGmHwg — Matt Gaudry 🇦🇺 Ω #IStandWithRayFisher (@MG___214) March 22, 2021

У жительницы Максвилла Мелани Уильямс, которая страдает арахнофобией, чуть не случился сердечный приступ, когда она увидела нашествие пауков на соседний дом. "Их буквально тысячи, а внутри, по словам моего соседа, их было вдвое больше", - рассказала женщина ABC News Australia.

Кстати, арахнологии призывают австралийцев проявить сочувствие к паукам и насекомым и не травить их химикатами, напоминая, что они являются важной частью экосистемы.

Нынешнее наводнение, вызванное проливными дождями, стало сильнейшим за последние 60 лет. 35 городов в штате Новый Южный Уэльс отрезаны поднявшейся водой. Их своих домов были эвакуированы около 20 тысяч человек. Учитывая прогнозы погоды, обещающие продолжение ливней, аварийные службы опасаются, что придется эвакуировать еще десятки тысяч человек. "Катастрофа еще далеко не закончилась", - заявила глава правительства штата Глэдис Береджиклян.

Власти Австралии рассматривают возможность отправки военных на помощь в пострадавшие районы.