Названы лауреаты премий президента в области культуры за 2020 год

Конкуренция среди претендентов, несмотря на пандемию, была очень жесткой, рассказал Владимир Толстой. Так, композитор Эльмир Низамов номинировался на премию президента для молодых деятелей культуры несколько лет подряд, и каждый раз ему не хватало буквально пары голосов. В этот раз удача автору из Татарстана все-таки улыбнулась. Вместе с Низамовым лауреатами премии стали главный дирижер Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова Димитрис Ботинис и актриса театра и кино Анна Чиповская. Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года и имеет возрастное ограничение - до 36 лет.
У премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества в этом году сразу пять лауреатов. Впервые в истории (вручается с 2013 года) премия присуждена посмертно - художнику-мультипликатору "Союзмультфильма" Владимиру Зуйкову, который не дожил до присуждения совсем чуть-чуть. За него награду получат родные. Еще один лауреат - Александр Пунько, преподаватель Детской школы искусств №1 Карасукского района Новосибирской области, создавший детский образцовый духовой оркестр "Бис Band". За создание экспозиции "Подвиг народа" в Музее Победы награжден коллектив авторов - Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко.
- К сожалению, в прошлом году премии не были вручены лично президентом - вручение стало практически первым мероприятием, отмененным из-за коронавируса. В этом году персональная встреча тоже, по всей вероятности, будет отложена, но предполагается онлайн-встреча президента с лауреатами, - подчеркнул Владимир Толстой.
Он также поздравил всех победителей и напомнил, что денежный эквивалент премии составляет пять миллионов рублей.