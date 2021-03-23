Названы лауреаты премий президента в области культуры за 2020 год

Новости

Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутника V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов 15:13
На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 15:00
Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом 14:57
YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах 14:43
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения 14:42
К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой 14:33
Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей 14:25
Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 15:39
Рубрика: Культура

Названы лауреаты премий президента в области культуры за 2020 год

Текст: Инга Бугулова
Стали известны лауреаты двух президентских премий за 2020 год - лучшие среди молодых деятелей культуры, а также среди авторов произведений для детей и юношества. Во вторник, 23 марта, их назвал советник президента РФ Владимир Толстой. Указы о награждении глава государства подписал по традиции в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.

Конкуренция среди претендентов, несмотря на пандемию, была очень жесткой, рассказал Владимир Толстой. Так, композитор Эльмир Низамов номинировался на премию президента для молодых деятелей культуры несколько лет подряд, и каждый раз ему не хватало буквально пары голосов. В этот раз удача автору из Татарстана все-таки улыбнулась. Вместе с Низамовым лауреатами премии стали главный дирижер Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова Димитрис Ботинис и актриса театра и кино Анна Чиповская. Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года и имеет возрастное ограничение - до 36 лет.

Фото: Ассоциация «Глобальная энергия»
За премию "Глобальная энергия" в 2021 году с мужчинами поспорят женщины

У премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества в этом году сразу пять лауреатов. Впервые в истории (вручается с 2013 года) премия присуждена посмертно - художнику-мультипликатору "Союзмультфильма" Владимиру Зуйкову, который не дожил до присуждения совсем чуть-чуть. За него награду получат родные. Еще один лауреат - Александр Пунько, преподаватель Детской школы искусств №1 Карасукского района Новосибирской области, создавший детский образцовый духовой оркестр "Бис Band". За создание экспозиции "Подвиг народа" в Музее Победы награжден коллектив авторов - Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко.

- К сожалению, в прошлом году премии не были вручены лично президентом - вручение стало практически первым мероприятием, отмененным из-за коронавируса. В этом году персональная встреча тоже, по всей вероятности, будет отложена, но предполагается онлайн-встреча президента с лауреатами, - подчеркнул Владимир Толстой.

Он также поздравил всех победителей и напомнил, что денежный эквивалент премии составляет пять миллионов рублей.

Культура Литература Культура Кино и ТВ Анимация Культура Музыка

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"