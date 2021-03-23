Несмотря на трудности, малый бизнес довольно успешен в госзакупках

Участие малых и средних предприятий в госзакупках станет одной из тем стартующего сегодня форума-выставки "Госзаказ 2021". Представители МСБ часто боятся участвовать в торгах: процедура якобы сложная, сбор документов отнимает уйму времени, да и выиграть конкурс нереально. Так ли это или госзакупки все-таки доступны любому предпринимателю? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Сергей Николаевич, насколько, по вашему мнению, МСП удовлетворены нынешней системой закупок? Позволяет ли некрупному бизнесу эта система в полной мере реализовать свои возможности и амбиции?

Сергей Катырин: Говорить об удовлетворенности компаний малого и среднего бизнеса существующей системой закупок пока преждевременно. Но правительство последовательно снимает проблемы, которые обозначает бизнес по организации закупочных процедур по ФЗ-44.

И здесь, с одной стороны, есть высокая конкуренция в связи с выстроенным понятным механизмом подачи заявки со стороны потенциальных участников, но одновременно отсутствует фильтр, блокирующий выход на торги неквалифицированных или недобросовестных участников. Как следствие, это провоцирует сильное падение на аукционах начальной максимальной цены контракта (НМЦК), что, безусловно, сказывается на качестве поставляемых товаров/услуг.

По поводу участия в закупках в соответствии с 223-ФЗ предприниматели отмечают излишние требования и сложность участия в закупочных процедурах, в том числе большой объем требуемых документов в составе заявки, длительный срок оплаты со стороны заказчиков и др.

Бизнес сигнализирует, что существующая практика проведения закупочных процедур демонстрирует перекос в сторону "своих компаний", поэтому другим фирмам, особенно из числа малого бизнеса, реализовать свои возможности и развиваться крайне тяжело. Стоит отметить еще и кардинальное отсутствие принципа равенства сторон: огромные штрафы и неустойки может предъявить заказчик поставщику (подрядчику), но не наоборот. Перекосы в ответственности: заказчик прописывает неустойку от 0,1 до 2 процентов за каждый день просрочки, а процент за несвоевременную оплату не прописывают. И, как следствие, за несвоевременную оплату поставщик (подрядчик) может предъявить в суде претензию лишь по ключевой ставке, что сегодня составляет 4,5 процента годовых.

Система госзакупок действует довольно давно, но до сих пор "малыши" сетуют на трудный доступ к аукционам, а заказчики - на частые срывы поставок по уже заключенным с МСП контрактам. Кому верить?

Сергей Катырин: В последние годы очевидна тенденция по упрощению процедур проведения закупок со стороны государства, и дальнейшие изменения 44-ФЗ только подтверждают эти намерения. Для участия в аукционах для малого бизнеса созданы комфортные условия. На практике один субъект МСП может подать заявки на участие более чем в 10 закупках за день, не затратив на это много усилий и ресурсов (при НМЦК до 1 миллиона рублей).

Бывает и такое, что поставщик не успевает правильно рассчитать экономику договора и не справляется с принятыми обязательствами. Необходимо предусмотреть возможность заказчиков по ряду работ устанавливать требования по подтверждению положительного опыта выполнения работ из реестра контрактов, но только при определенной начальной цене контракта (например, свыше 3 миллионов рублей).

С закупками по 223-ФЗ гораздо сложнее. Приведу простой пример: закупка услуги по поверке автомобильных весов (НМЦК 200 тысяч рублей). Если бы такой аукцион проводился по 44-ФЗ, то участнику достаточно было бы на площадке поставить галочку "Согласие" и подписать ее ЭЦП (остальные документы формирует площадка). В случае с аукционом по 223-ФЗ с таким же предметом работ заказчик требует в составе заявки довольно большой пакет официально оформленных документов (около 25) плюс еще официально заверенные копии документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала.

По поводу сложности доступа к аукционам: доступ открыт, но с исполнением бывают проблемы. Предприниматели нас информируют, что часто если выигрывает компания, которая не из "нужной обоймы", то ей усложняют жизнь или требуют исполнения договора по жесткому варианту.

Мое мнение: необходимо четко законодательно регулировать реальную финансовую ответственность не только для бизнеса, но и для чиновников за срыв закупочных процедур и сроков оплаты.

Необходимо регулировать реальную финансовую ответственность не только для бизнеса, но и для чиновников за срыв закупочных процедур

Насколько оправданны изменения в 223-ФЗ, упростят ли они процесс участия МСП в госзакупках и помогут ли они увеличению его доли в общем объеме госзаказа?

Сергей Катырин: Думаю, что и заказчикам, и поставщикам будут полезны любые изменения в 223-ФЗ, которые, с одной стороны, направлены на упрощение участия бизнеса в закупках, а с другой - повышают качество поставляемой продукции и услуг. Самое главное, чтобы за любыми изменениями в законодательстве осуществлялся жесткий контроль их исполнения. В связи с этим считаю вполне оправданным решение правительства наделить минфин полномочиями по мониторингу закупок.

Трудно ли МСП пробиться в партнеры к крупным промышленным "монстрам"? И насколько здесь оправданно квотирование закупок, которые необходимо провести у МСП?

Сергей Катырин: Тяжело делать первые шаги в этом направлении, поскольку нужно доказывать свой опыт и квалификацию, качество поставляемой продукции или услуг. Ведь заказчики всегда могут найти формальный повод для отказа: нет лицензии, небольшие обороты, нет опыта работы по госзаказам и т.д. А с получением необходимых лицензий от ФСБ, МЧС, "Росатома", минкультуры и других министерств и ведомств существуют серьезные трудности как по составу и количеству документов, так и по срокам.

Само по себе квотирование - хорошая идея, но оно оправданно только в случае упрощения процедур участия в закупках, в том числе формализации необходимого пакета документов, определения жестких сроков оплаты и ограничения требования излишнего обеспечения заявок и контрактов. Тогда это пойдет на пользу малому и среднему бизнесу.

Способны ли МСП поставлять заказчикам высокотехнологичную продукцию? Или тут речь может идти только о кнопках-скрепках? Приведите, пожалуйста, пару примеров того, что участие МСП в поставках высокотехнологичной продукции оправданно.

Сергей Катырин: Малые и средние предприятия могут и поставляют заказчикам высокотехнологичную продукцию. По данным Корпорации МСП, объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП в 2020 году вырос на 5,3 процента, до 3,9 триллиона рублей. При этом около 62 процентов от общего объема закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП (2,4 триллиона рублей) пришлось на долю продукции производственного назначения, более 15 процентов (561 миллиард рублей) - на долю инновационной, высокотехнологичной продукции. Годом ранее эти показатели составляли 2,4 триллиона и 446 миллиардов рублей, то есть инновационная составляющая подросла на 115 миллиардов.

Крупнейшими из числа госкомпаний закупщиками у субъектов МСП в прошлом году стали РЖД (222,4 миллиарда рублей), "Ростелеком" (140,9 миллиарда), Сбербанк (118,1 миллиарда), Банк ВТБ (75,5 миллиарда) и "РЖДстрой" (72,1 миллиарда). Среди субъектов РФ крупнейшими закупщиками у МСП оказались Москва (1,29 триллиона рублей), Санкт-Петербург (400 миллиардов), Московская (210 миллиардов) и Свердловская области (140 миллиардов рублей).