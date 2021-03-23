Вмешательство западных стран, эмиссары международных террористов, избыточная миграция и коррупция - вот главные факторы, которые, по мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, влияют на межнациональные отношения в стране.

Несмотря на суровый климат и географическую удаленность Урала от горячих точек и нестабильных регионов, именно здесь в последние годы фиксируется большое количество точек межнационального напряжения. Не случайно выездное совещание секретаря Совбеза Николая Патрушева в Ханты-Мансийске было посвящено борьбе с терроризмом и проблемам межнациональных отношений.

Правда, началось оно не с этого. Перед началом совещания прошел товарищеский матч по волейболу между ветеранами Всероссийской федерации волейбола России и заслуженными волейболистами Югры. Номер 13, под которым выступал Патрушев, стал счастливым для сборной команды ветеранов. Они обыграли хозяев площадки в двух партиях со счетом 2:0. При этом секретарь Совбеза отыграл весь матч без замен, не уступая в игре более молодым и титулованным ветеранам волейбола. И вот уже после спорта, который в последние годы в Ханты-Мансийске развивается ударными темпами, началось обсуждение злободневных проблем.

По словам Патрушева, со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигание межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма. "Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Среди других факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, Патрушев назвал коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, а также масштабный миграционный поток.

По его словам, неконтролируемое увеличение притока иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию "спящих ячеек" исламистов, которых с 2017 года на Урале выявлено более 26. Кроме того, это приводит к образованию очагов напряженности в местах их компактного проживания.

Как откровенно рассказал на совещании полпред президента в УРФО Владимир Якушев, конфликтные ситуации делятся на две группы. Первую, более распространенную, составляют столкновения между общинами мигрантов. В 2020 году в округе зафиксировано четыре таких инцидента.

Вторую группу угроз образуют конфликты между мигрантами и местным населением - два инцидента в 2020 году. За пять лет конфликты с участием приезжих отмечались в Челябинске, Магнитогорске, Нижневартовске, Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге и ряде других городов. Большинство их участников - молодые люди.

По словам Якушева, у всех подобных конфликтов сходный сценарий. На первом этапе возникает небольшая стычка бытового характера. Далее наступает фаза эскалации. Обе стороны призывают "своих" отомстить за пострадавших. После этого происходит массовое, предварительно организованное столкновение. Агрессия направлена уже не на конкретных обидчиков, а против людей другой национальности. Бытовой конфликт перерастает в межнациональный.

Как считает полпред, в этом случае важна оперативная реакция и локализация конфликта на начальной стадии.

Большую роль в этом играют национальные диаспоры, их формальные и неформальные лидеры.

Это проявилось в Екатеринбурге во время конфликта между киргизской и таджикской молодежью в июле 2020 года. Остановить его помогло вмешательство представителей этнических общин, привлеченных по инициативе областных властей. В 2020 году на Урале проводилась активная работа с лидерами армянской и азербайджанской диаспор. Это также позволило предотвратить открытые конфликты на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

Но проблемы все равно остаются. В целом, по данным Николая Патрушева, в Уральском округе из 274 тысяч иностранных граждан более четверти сейчас находятся с нарушениями миграционного законодательства. Только в прошлом году ими совершено более 2,5 тысячи преступлений. "Большой иммиграционный поток влияет на рост протестных и националистических настроений, в том числе в связи с фактами вытеснения коренного населения из различных сфер экономической деятельности, с увеличением нагрузки на образовательные и медицинские учреждения", - отметил Патрушев.

Наряду с этим, по его словам, в округе отмечается активность радикальных исламских группировок. Наметилась тенденция к росту количества новообращенных мусульман, не имеющих достаточных знаний религии и подверженных влиянию мусульманских проповедников, исповедующих течения ислама радикального толка.