Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce

Норвегия запретила продажу принадлежащего Rolls-Royce норвежского завода по выпуску двигателей Bergen Engines российской компании. Отмечается, что сделку заблокировало правительство страны, заявив, что она может представлять угрозу национальной безопасности.

"Технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы ее военный потенциал", - говорится в официальном заявлении норвежских властей.

"Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности", - цитирует слова министра юстиции Норвегии Моники Мэланн информационное агентство Reuters.

Купить норвежский завод планировала российская компании "Трансмашхолдинг", чтобы использовать технологии в сфере энергетики, а также судостроении. О своих планах она сообщила 4 февраля.