Новости

ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла" 17:16
В Оренбуржье школьники вернули пенсионерке потерянные 100 000 рублей 17:11
ЦИК держит на контроле ситуацию с возможным вбросом бюллетеней в Пензенской области 17:08
В России введут реестр пивоваров 17:04
Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce 16:59
В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте 16:58
Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в сериале Мартина Скорсезе 16:51
В Дагестане сход огромной снежной лавины попал на видео 16:46
Строителям дадут займы на освоение цифровых технологий 16:41
Пожарные спасли на западе Москвы застрявшую в стиральной машине кошку 16:39
Саперы РФ взорвали в Сирии пещеру-склад террористов 16:36
В библиотеках Москвы завершено внедрение единой информационной системы 16:34
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера Пранделли 16:32
Госдума одобрила бесплатный доступ к социально значимым сайтам 16:31
Газзаев прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА 16:23
В Нижнем Новгороде предложили варианты, чем украсить купюру в 1000 рублей 16:11
Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутника V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 16:59
Рубрика: Экономика

Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce

Текст: Елена Манукиян

Норвегия запретила продажу принадлежащего Rolls-Royce норвежского завода по выпуску двигателей Bergen Engines российской компании. Отмечается, что сделку заблокировало правительство страны, заявив, что она может представлять угрозу национальной безопасности.

Фото: iStock
Видео: В Сочи мужчина сжег Rolls-Royce за 9 миллионов рублей

"Технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы ее военный потенциал", - говорится в официальном заявлении норвежских властей.

"Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности", - цитирует слова министра юстиции Норвегии Моники Мэланн информационное агентство Reuters.

Купить норвежский завод планировала российская компании "Трансмашхолдинг", чтобы использовать технологии в сфере энергетики, а также судостроении. О своих планах она сообщила 4 февраля.

Экономика Бизнес Крупные компании В мире Европа Норвегия

Главное сегодня

Названы лауреаты премий президента в области культуры за 2020 год
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Госдума одобрила проект о праве президента претендовать еще на два срока
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Центробанк дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы