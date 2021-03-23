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23.03.2021 12:40
Рубрика: Общество

Под океаном обнаружена новая разновидность базальта

Текст: Майя Бирюкова

Под Тихим океаном ученые обнаружили новый тип горных пород, образовавшийся в результате масштабных и высокотемпературных извержений вулканов. Это ранее неизвестная форма базальта.

Фото: Пресс-служба Тюменского индустриального университета
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Текст исследования опубликован в журнале Nature. В нем принимали участие ученые из разных стран мира, в том числе - университета Лидса в Великобритании.

Для того, чтобы добраться до этих горных пород, ученым на борту исследовательского судна JOIDES Resolution пришлось погрузить буровое оборудование на глубину порядка 6 километров на дне океана в 1000 километрах к юго-западу от японского вулкана Фудзи. Для извлечения образцов грунта потребовалось пробурить породу на глубину около 1,5 километра.

Обнаруженный базальт, по признанию ученых, отличается от известных до нынешнего времени разновидностей базальта на глубине океана примерно как земные базальты от базальтов Луны. Разница есть и в химическом, и в минеральном составе. Ранее о его существовании не было ничего известно, поскольку за миллионы лет не было подобной вулканической активности. Поэтому порода оказалась погребенной под океаном.

Ученые полагают, что те извержения, которые повлекли образование этого вида базальта, охватывали площадь, сопоставимую с территорией нынешней Западной Европы. Произошло это с геологической точки зрения относительно быстро: за 1-2 миллиона лет.

Общество Наука

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