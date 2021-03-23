Олич рассказал о задаче, которую поставил перед игроками ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о том, как возник вариант с ЦСКА, а также поставил задачу на оставшуюся часть сезона. Напомним, во вторник ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего нападающего клуба, 41-летнего хорвата Ивицы Олича. Он посетил тренировку команды, а также дал интервью пресс-службе клуба.

Олич отметил, что вариант с его возвращением в клуб в качестве главного тренера появился совсем недавно.

"Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы", - сказал он.

Хорватский специалист добавил, что конкретных задач на этот сезон у него нет, поскольку осталось сыграть совсем немного матчей и он не успеет привить свою систему игры. Но команда будет настраиваться на победу.

Олич впервые посетил стадион ЦСКА, отметив, что во время его карьеры в клубе у армейцев не было своей арены.

"Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня", - сказал он.