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23.03.2021 10:33
Рубрика: Общество

Безвредный грибок стал смертельной опасностью для больных COVID-19

Текст: Александр Гавриленко

Споры очень распространенных грибков аспергиллов (Aspergillus) могут быть смертельными, если попадают в легкие человека с COVID-19. Последние исследования в США, Германии и других странах убедительно говорят о том, что вторичные инфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, вообще могут быть основной причиной летальных исходов среди заболевших. Об этом сообщается в журнале Science.

Фото: iStock
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- Аспергиллы распространены по всему миру, их просто невозможно избежать в реальной жизни. Мы ежедневно вдыхаем от сотен до нескольких спор этих грибков. И обычно они не причиняют нам вреда, - говорит Джордж Томпсон, врач-инфекционист из Калифорнийского университета в Дэвисе.

И правда, раньше аспергиллы считались угрозой только для пациентов с ослабленным иммунитетом, например, проходящих трансплантацию костного мозга или реабилитацию после рака. Но в 2009 году врачи отметили резкое увеличение числа ранее здоровых людей, заболевших Aspergillus. Все они впервые заболели новым пандемическим штаммом вируса гриппа H1N1. Теперь нечто подобное происходит с COVID-19, уверяют ученые. С каждым днем все больше независимых друг от друга исследований по всему миру говорят об этом.

Например, как минимум четверть тяжелобольных пациентов в Германии были инфицированы Aspergillus, следует из данных проверки. А исследование пациентов на аппаратах ИВЛ обнаружило грибок у трети из них, сообщает Science.

В другом исследовании умерло более половины из 186 пациентов, у которых обнаружили аспергиллы, говорит медицинский миколог из британского Университета Эксетера Адилия Уоррис. Примерно одна треть этих смертей была напрямую связана с осложнения от грибка. И так далее.

Фото: pixabay.com
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Почему так происходит, пока неясно. Возможно, коронавирус истощает определенные иммунные клетки, нужные для борьбы с другими инфекциями. А сильное повреждение клеток, выстилающих легкие, снижает способность этого органа устранять респираторные патогены. А еще грибок способен вызывать у больных коронавирусом кашель и отдышку, и врачи могут просто бороться не с той угрозой.

Хорошая новость в том, что врачи увидели закономерность. Недавно в The Lancet международная группа врачей изложила рекомендации по диагностике инфекций Aspergillus у пациентов с COVID-19. Эти наработки помогут медикам по всему миру точнее определять, что именно ухудшает состояние пациента, и назначать более адекватное и эффективное лечение.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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