Оператор маркировки назвал объем оборота лекарств из перечня ЖНВЛП

Более половины оборота лекарств на российском рынке составляют препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий, который отвечает за работу системы маркировки лекарственных средств.

"Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляют около 56-57% рынка в натуральном выражении", - говорится в пресс-релизе компании.

В нем также отмечается, что для всех лекарств, которые представлены на российском фармацевтическом рынке, уже введено более 7 млрд кодов маркировки, на препараты ЖНВЛП приходится почти 4 млрд из них. При этом в оборот выпущено 2,7 млрд упаковок промаркированных лекарств, из которых 1,57 млрд - те, которые относятся к жизненно-необходимым и важнейшим лекарственным препаратам.

Еженедельно отечественные фармпроизводители в среднем выпускают 150 млн новых упаковок лекарств. Национальная система маркировки позволяет отслеживать передвижение каждой лекарственной упаковки от производителя до потребителя, а также контролировать наценки на них. Это особенно важно для препаратов из перечня ЖНВЛП, цены на которые ограничиваются государством.

В Минздраве подчеркнули, что внедрении системы маркировки лекарств помогает прогнозировать потребность в лекарствах, оперативно реагировать на их отсутствие в регионах.