Ответит ли НАТО за военные преступления в Югославии, Ираке и Ливии

24 марта будет отмечаться 22-я годовщина со дня начала варварской агрессии стран НАТО в отношении Союзной Республики Югославии (СРЮ). Вашингтон и Брюссель по-прежнему продолжают перекладывать всю вину за трагедию на Балканах исключительно на сербов и их лидеров, тогда как в этом и по сей день неспокойном регионе не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса. При этом юристы, врачи и эксперты открыто называют действия США и их марионеточных союзников в 1999 году геноцидом и экоцидом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание международной общественности на то, что натовцы много говорят об угрозах европейской безопасности, хотя на деле главной угрозой являются их безответственные действия, ведущие к эскалации напряженности и уже один раз приведшие к экологической катастрофе в самом центре Европы. Так, по ее данным, против Югославии были применены не только радиоактивные боеприпасы, но также наносились прицельные удары по различным предприятиям, которые привели к разливу тонн токсичных и канцерогенных химических соединений на окружающие территории и реки, в том числе Дунай.

"К сожалению, никто до сих пор не понес наказания за эти преступления. Это тоже в норме западного "мейнстрима" - не признаваться и не признавать собственных ошибок, - констатировала она. - Разве Югославия единственный пример? Ирак, Ливия и многие другие точки на планете. Пришли, разрушили, ушли, не извинились, не понесли никакого наказания. Зато потом учат других, как жить и что такое свобода. В рамках альянса происходит своеобразное "размывание" ответственности. Там доминирует ощущение вседозволенности, раз никто не наказывает".

Мария Захарова указала и на то, что в Сербии подан первый индивидуальный иск к НАТО о компенсации вреда здоровью, причиненного вследствие использования в ходе бомбардировок 1999 года боеприпасов с обедненным ураном. "За помощью по похожим сюжетам к адвокатам уже обратилось свыше 2 тысяч человек - как сербов, так и албанцев, - подчеркнула официальный представитель МИД России. - Спустя более 20 лет после агрессии альянса в Югославии в пострадавших районах на юге Сербии показатели по целому ряду заболеваний, включая онкологические, до сих пор намного выше средних по стране. Такие "следы" НАТО оставила и по результатам других своих "гуманитарных миссий". Так, на севере Ливии после бомбардировок фиксировалось превышение в разы допустимых значений радиационного фона - характерный почерк натовских "гуманитарщиков". Нанесение долговременного и серьезного ущерба природной среде и здоровью человека, являющееся прямым нарушением международного гуманитарного права, стало устоявшейся практикой в поведении стран-членов НАТО".

По ее оценкам, страны-члены альянса, видимо, опасаются создания прецедента для последующих выплат компенсаций всем пострадавшим. "Поэтому в НАТО последовательно отрицают связь между распространением на территории южной Сербии злокачественных опухолей, лейкемии и массовым применением альянсом боеприпасов с обедненным ураном, считая увязку этих фактов безосновательной, - считает она. - От долгосрочных последствий агрессии альянса против Югославии пострадали даже несколько сотен военнослужащих стран НАТО из состава Сил для Косово (СДК). Это подтверждено, например, рядом вердиктов итальянских судебных инстанций по искам представителей ВС Италии, находившихся в 1999 году в СДК и пострадавших позднее от онкологии. Молодые сербы не были свидетелями агрессии НАТО, но, тем не менее, продолжают так или иначе находиться под влиянием ее долгосрочных последствий. Именно поэтому для страны так важно продолжать тщательно документировать и систематизировать доказательства преступлений натовцев на территории Югославии, базируясь на научном изучении всех деталей. Возможно, упомянутые иски против НАТО и деятельность учрежденной в 2018 году парламентом Сербии межведомственной комиссии помогут установить истину и приведут к наказанию виновных, чтобы подобное никогда больше не могло повториться".

Между тем

Интересно и то, что, по данным экспертов, перед началом любой военной операции в Пентагоне и ЦРУ заранее просчитывают, какую прибыль можно будет получить после ее завершения. При этом важно, чтобы у власти оказались нужные люди, которые будут "бороться за демократию", а заодно допускать до "жирных кусков" своих вчерашних покровителей и защитников. Доказательством такой политики может являться и то, что экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт стала владелицей крупнейшего мобильного оператора в Косово, а генерал Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО во время бомбардировок Югославии, вложил средства в разработку косовских угольных месторождений.

Кроме того, сегодня уже как-то забыто, что в сентябре 2000 года Белградский окружной суд заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Уильяма Клинтона, Мадлен Олбрайт, Уильяма Коэна, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка. Суд признал их виновными в совершении преступлений против СРЮ, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на двадцать лет.