Памфилова: На выборах надо решать проблему голосования в школах

Центризбирком России и Минпросвещения работают над проектом соглашения и протокола, в которых пропишут порядок организации голосования в школах и других образовательных учреждениях, рассказала в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова. Эти документы призваны решить проблему разведения учебного и избирательного процессов в условиях многодневного голосования.

"Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве между Министерством просвещения РФ и ЦИК, а также протокол к нему. В этих документах пошагово расписаны действия сторон при организации проведения выборов на территориях общеобразовательных учреждений. Сейчас они направлены в Минпросвещения и на согласование в Роспотребнадзор", - сообщила глава ЦИК России.

Она напомнила, что на сегодняшний день в России из 96,5 тысячи избирательных участков (включая временные) более 49 тысяч располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах, гимназиях и учреждениях допобразования. Есть также участки в вузах и детских садах.

"Проблему разведения на время выборов двух важнейших процессов - обучения и голосования не в ущерб друг другу - в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели. Думаю, что и с этой проблемой мы справимся сообща с нашими коллегами из других ведомств", - заявила Элла Памфилова.

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