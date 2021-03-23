Памфилова: Онлайн-голосование 19 сентября коснется не только выборов в Госдуму

"Избирателю, который будет участвовать в ДЭГ в 2021 году, будет предоставлена возможность проголосовать на всех уровнях выборов, которые будут проходить в Единый день голосования, в соответствии с его активным избирательным правом. Это будет сделано впервые", - сообщила она.
Предполагается, что онлайн-голосование состоится в Москве и еще пяти субъектах Федерации. Центризбирком уже получил заявки от 11 регионов, кандидаты пройдут тщательный отбор. Запланированы "две масштабные системные тренировки - в мае и в сентябре", сообщила председатель ЦИК.
Напомним, в рамках Единого дня голосования 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Кроме того, восемь регионов изберут прямым голосованием губернаторов, еще 39 - депутатов законодательных собраний. Также по всей России пройдет большая серия муниципальных кампаний.
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