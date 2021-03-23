Памфилова: Онлайн-голосование 19 сентября коснется не только выборов в Госдуму

Регионы, которые по итогам отбора получат право провести у себя дистанционное электронное голосование (ДЭГ), смогут использовать онлайн-формат для кампаний всех уровней, а не только по выборам в Госдуму, рассказала в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова.

"Избирателю, который будет участвовать в ДЭГ в 2021 году, будет предоставлена возможность проголосовать на всех уровнях выборов, которые будут проходить в Единый день голосования, в соответствии с его активным избирательным правом. Это будет сделано впервые", - сообщила она.

Предполагается, что онлайн-голосование состоится в Москве и еще пяти субъектах Федерации. Центризбирком уже получил заявки от 11 регионов, кандидаты пройдут тщательный отбор. Запланированы "две масштабные системные тренировки - в мае и в сентябре", сообщила председатель ЦИК.

Напомним, в рамках Единого дня голосования 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Кроме того, восемь регионов изберут прямым голосованием губернаторов, еще 39 - депутатов законодательных собраний. Также по всей России пройдет большая серия муниципальных кампаний.

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