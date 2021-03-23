Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин помог команде одержать победу над "Баффало Сэйбрз" в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 5:3, нанеся соперникам 14-е поражение подряд.

Россиянин отдал три голевые передачи. Он был признан третьей звездой встречи.

В активе Панарина теперь 287 результативных передач за карьеру. По этому показателю за первые шесть сезонов в НХЛ он вышел на четвертое место среди наших хоккеистов. Артемий обошел Павла Дацюка, выступавшего за "Детройт Ред Уингз" (286, 2001-2007). Но до национального рекорда, принадлежащего форварду "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (319, 2006-2012), еще далеко. В топ-3 также входят Сергей Федоров, большую часть заокеанской карьеры игравший за "Детройт" (317, 1990-1996), и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (313, 2005-2011).

В 20 матчах сезона Панарин набрал 28 (8+20) очков при общей полезности "+7".