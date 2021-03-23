Патрушев: Запад пытается разжечь в России межнациональные конфликты

Со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигания межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил во время выездного совещания в Уральском федеральном округе.

По его словам, для этого национальные диаспоры, этнические общины, общественные и религиозные объединения вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации деятельности органов власти.

"Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - отметил Патрушев.