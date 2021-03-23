Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России"

Президент пока не принимал решения, возглавить ли список "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - заявил Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин, скорее всего, не будет первым номером в партсписке единороссов.

Кандидатуры для федеральной части списка на выборах сейчас не обсуждаются, это преждевременно: партия сосредоточена "на помощи людям, работе волонтерских центров и предварительном голосовании", заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.