Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение

В СМИ поступит информация, если президент решит отправить в отставку арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем", - заверил Песков.

Вчера пресс-секретарь президента не стал исключать, что Владимир Путин может принять такое решение - отрешить Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.