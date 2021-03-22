Песков не исключил появление указа об отставке Белозерцева

Президент может отстранить губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от должности в связи с утратой доверия, не исключил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего", - заявил Песков. "Что касается сути предъявленных обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов", - заметил он. По словам Пескова, главу государства информировали непосредственно о предпринимаемых действиях, задержании и так далее.

"Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - заявил Песков.