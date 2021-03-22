При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей

Во время проведения обысков в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, следователи обнаружили около 500 миллионов рублей.

"Следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 миллионов рублей", - сообщили в ТАСС источники в правоохранительных органах.

Напомним, вечером 21 марта Иван Белозерцев был этапирован из Пензы в Москву. Из аэропорта его доставили сразу в изолятор временного содержания на Петровке. Сегодня с ним и другими фигурантами, проходящими по делу, продолжатся следственные действия. Следователи подозревают его в получении крупной взятки. По версии обвинения, чиновник получал взятки в виде наличных, дорогих часов, а также автомобилем Mercedes. Вместе с ним по делу проходят глава группы фармкомпаний "Биотек" Борис Шпигель с супругой, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также два сотрудника представительства Пензенской области в Москве. Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю грозит до 15 лет колонии.