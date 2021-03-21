Губернатор Пензенской области Белозерцев доставлен в Москву

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев этапирован в воскресенье вечером из Пензы в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ночевать губернатор будет на Петровке 38: в изоляторе временного содержания.

"Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ", - сказал собеседник ТАСС.

Ожидается, что во второй половине дня в понедельник следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с Белозерцевым, продолжает ТАСС, задержан глава группы фармкомпаний "Биотек", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве. Губернатор подозревается в получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей.

Как уточняет собеседник ТАСС, губернатор находился в разработке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Обыски начались в субботу вечером и продолжались в течение воскресенья по месту жительства и в рабочем кабинете губернатора. При обыске у него было обнаружено не менее 500 миллионов рублей. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и его жены, а также Колоскова взятки в виде денег и ценностей на общую сумму 31 миллион рублей.