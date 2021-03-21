Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

В Главном следственном управлении СК "на основании материалов оперативно-розыскных деятельности МВД России возбуждено уголовное дело против Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц".

Статей на всех две - "дача взятки", "получение взятки".

Версию следствия корреспонденту "РГ" назвала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

- С января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников "в виде денег и иных ценностей" на сумму, превышающую 31 млн рублей, - рассказала Петренко. - Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с "оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Следственный комитет работал в тесном взаимодействии с антикоррупционным главком МВД России и с силовой поддержкой подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области. В итоге быстро были задержаны Белозерцев, Шпигель и "другие подозреваемые". У них дома и на рабочих местах прошли обыски.

Бизнес по-семейному

Ивану Белозерцеву 62 года, пост губернатора Пензенской области занимал с сентября 2015 года, это его второй срок. До этого был спикером регионального парламента, еще раньше - возглавлял депутатский корпус городской думы Пензы. В прошлом - военный, окончил Ульяновское танковое училище, в армии отслужил 30 лет, закончил службу в звании полковника областного военкомата.

Подчиненные в правительстве Пензенской области говорят, что он мог и ругнуть крепким словцом, но перед камерами всегда держался радушно. Часто посещал сельские районы, именно они на выборах в сентябре прошлого года принесли ему победу и сделали явку. Хотя годом ранее выборы в гордуму, которой некогда руководил Белозерцев, прошли с серией громких скандалов. Политические оппоненты тогда пророчили, что Белозерцев на второй срок не переизберется, но достойного противника на выборах у него не оказалось.

Как говорят источники в силовых структурах, среди задержанных по уголовному делу о взятке фамилия Белозерцева упоминается дважды. Очень может быть, что это один из двух сыновей губернатора.

Старший - Александр в бытность отца главой Пензы работал в областном правительстве, но вынужден был позже уволиться, так как не мог находиться в прямом подчинении у близкого родственника. Зато быстро оброс связями в местном бизнесе. Как писали пензенские СМИ, опираясь на данные ЕГРЮЛ, фамилии сыновей губернатора упоминались в качестве учредителей или бенефициаров в десятке различных фирм и предприятий самых разных отраслей. Это и добыча ископаемых, речь о местных карьерах, и энергетика, домостроение, транспортные услуги и розничная торговля.

Притчей во языцех стал похоронный бизнес семьи. За спиной губернатора часто поговаривали, что якобы младший сын - Данила - монополизировал ритуальные услуги в регионе. Кстати, на этом поприще можно преуспеть. При Белозерцеве смертность росла семимильными шагами. По данным пензенского минздрава, в 2020-м она увеличилась на 23,7 процента по сравнению с предыдущим годом, и дело не только в пандемии. Умерло 22,7 тысячи человек за год. В течение последних пяти лет население региона регулярно убывало - в сопоставимых цифрах на один муниципальный район. Их сейчас 27, но отдаленные уже зияют пустующими деревнями.

Село Чемодановка при Белозерцеве прославилось на всю страну из-за массовой драки, едва не переросшей в межнациональный конфликт. Напомним, летом 2019 года местные жители перекрыли федеральную автотрассу М-5 Урал, требуя адекватного наказания для хулиганов цыганской национальности, устроивших погромы. В результате погиб один местный житель. Тогда губернатор вынужден был лично выйти к бушующей толпе. После скандала, получившего огласку на всю страну, на Чемодановку пролился финансовый дождь - стали ремонтировать дороги, школу, строить скверы. Но на карте региона немало таких забытых властями деревень.

Друзья при должности

А вот доходы самого Ивана Белозерцева, даже официальные, из года в год прирастали. В прошлом году он задекларировал 5,2 миллиона рублей. Десять лет назад - до прихода в публичную власть, его доходы составляли менее двух миллионов рублей, согласно декларации за 2010 год. В собственности у главы региона имеются три земельных участка, 1/4 доля квартиры площадью 76,2 квадратных метров, гараж и жилой дом площадью 408 квадратных метров. К слову, это бывшее здание детского сада. Строительство новых яслей было одним из пунктов в предвыборной программе пензенского губернатора. Очередь в песочницу и сейчас, увы, не ликвидирована, более трех тысяч пензенских ребятишек ждут, когда смогут пойти в сад.

Кстати, Белозерцев умудрился "прославится" даже из-за собственного забора. Политические оппоненты где-то раскопали информацию о том, что он установлен на муниципальной земле за границами земельного участка, находящегося в собственности. Активисты попросили убрать забор, о чем даже сделали на нем надпись яркой краской. Ее замазали, активистов по заявлению супруги губернатора оштрафовали, а забор так и остался стоять на прежнем месте.

Даже на минувшей неделе за считанные дни до задержания имя Ивана Белозерцева вновь прогремело на всю страну в нелицеприятном свете - пензенцы пожаловались, что в школе их заставляют собирать деньги на портрет губернатора, по их словам, он должен висеть в каждом классе. Когда эта информация дошла до главы региона, он, конечно, стал надувать щеки и просить наказать виновных. В региональном минобрнауки ответили, что родители вправе скидываться на нужды класса. Их якобы никто не заставлял этого делать.

Пензенского губернатора часто критиковали и за необдуманную кадровую политику в регионе. Он выстраивал ее, опираясь на знакомых и друзей своих детей. Так, местные блогеры утверждали, что 39-летний действующий мэр Пензы Андрей Лузгин и 40-летний министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин были друзьями детства Александра Белозерцева. Отец дал им зеленый свет.

В ближайшее время губернатору Пензенской области и тем, кто с ним, будет предъявлено обвинение. Готовность предъявить обвинение всем, кого задержали, означает, что следствие заранее, за многие месяцы, собрало достаточно материалов для предоставления в суд.

Ваш номер - 16-й

Задержание чиновников класса вип в последние годы перестало быть редкостью. Задержанный Белозерцев оказался 16-м главой региона, которого попросили из кабинета на выход в наручниках. Но в этом году он - первый. До него был Сергей Фургал. А самым первым оказался в 2004 году губернатор Камчатки Михаил Машковцев, которому предъявили ущерб на 7 миллиардов рублей сразу по нескольким уголовным делам. Правда, потом за давностью дело закрыли.

Следующие начальники пошли плотной группой друг за другом в 2007-2008 годах - глава Ненецкого АО Алексей Баринов, губернатор Амурской области Леонид Коротков и глава Иркутской области Александр Тишанин. У их были типичные "чиновничьи" статьи - злоупотребление служебным положением, халатность, нецелевое расходование бюджетных денег. Короткова позже оправдали, дело Тишанина закрыли из-за отсутствия состава преступления, Баринова приговорили условно и отпустили прямо из зала суда. За взятку в 2011 году на девять с половиной лет сел губернатор Тульской области Вячеслав Дудка. В последующие годы посадок было больше. В 2015 году Уголовный кодекс стал настольной книгой сразу для трех губернаторов - Брянской, Сахалинской областей и главы Республики Коми. Последнего - Вячеслава Гайзера обвинили за нанесение ущерба республике на 3,5 миллиарда рублей и Гайзер сел на 11 лет.

Не повезло и предшественнику Гайзера Владимиру Торлопову, которого обвинили в создании преступного сообщества со своим преемником. Торлопов уехал за казенный счет на 6 с половиной лет.

Самым урожайным на "вип-посадки" год стал 2017-й. Пострадали четверо чиновников. В тюрьму отправились двое - бывший глава Кировской области Никита Белых и экс-глава республики Марий-Эл Леонид Маркелов. Глава Удмуртии Александр Соловьев сидит четвертый год под домашним арестом. Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, успел уехать в Лондон и арестован заочно. Против Юревича было возбуждено уголовное дело о взятке в 26 миллионов рублей.