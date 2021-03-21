Главу Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

В Главном следственном управлении СК на основании материалов оперативно-розыскных деятельности МВД России возбуждено уголовное дело против Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц.

Статей на всех две - "дача взятки", "получение взятки".

Версия следствия - с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников "в виде денег и иных ценностей" на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с "оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области".

Во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Готовность уже в ближайшее время предъявить обвинение означает, что следствие заранее, до задержания, собрало достаточно материалов для предоставления в суд.

Это второй крупный региональный скандал за последнее время. В понедельник, 15 марта, губернатор Ставропольского края отправил в отставку все правительство региона после громкого коррупционного скандала. Зампреда правительства региона арестовали за многомиллионную взятку. Теперь силовики проверяют все руководство края.